لمرحلة الحضانة أو الذهاب بالطفل لرياض الأطفال أهمية وحيوية كبيرة للطفل ..نظرا لأنها تلبي وتتفق وحاجة الطفل التعليمية والسلوكية والأخلاقية والاجتماعية أبضا، وينبغي النظر إليها على أنها ليست مجرد مكان لتكديس الأطفال في هذا العمر-3-5 -6 سنوات- بل يجب على الأب والأم الانتباه إلى الطّفل والحرص على تعليمه العديد من الأمور الواجب أن يتعلمها في هذه المرحلة والتي تتم داخل مبني الحضانة ووسط الأطفال المتقاربين سنا وسلوكا ؛ بهدف تغذيته تعليميًا وسلوكيًا وأخلاقيًا من قبل مُختصين في ذلك..للتوضيح والشرح كان لقاء الخليج 365 نت والخبيرة التربوية الدكتور ماجدة مصطفي أستاذة المناهج بكلية التربية بحلوان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 مارس 2021 03:42 مساءً - جدول محتوى

يملك مهارة التواصل، يعرف خمس أو ست كلمات وينطقها بشكل سليم..

أن يكون ميالاً إلى الاستقلال وممارسة الحرية والاعتماد على النفس في نشاطه اليومي المعتاد، وعلى الابتكار والفهم والتفكير أيضاً

يميل إلى التفاعل مع غيره والجري والحركة، وبدأ يميل إلى الاجتماع والتفاعل مع غيره من الرفاق لينطلق نسبياً في لعبه

يستطيع التحكم فأن ي عملية الإخراج، وغير ذلك من العادات الشخصية اليومية

أن يكون على درجة ملحوظة من ضبط النفس، الشعور بالذات

رياض الأطفال بيئة تعويضية للبيئة الأسرية تساعد في تكوين شخصية الطّفل؛ وتعمل على توفير بيئة تُغذي عقله وتُنمي لديه حُب الاستطلاع

بالإضافة إلى إكسابه المهارات والمعلومات اللازمة، فيُصبح طفلًا ناضجًا مُدركًا لعدّة جوانب مُتمثلة في بيئته، والتي غالبًا لا تتوافر في الأسرة

هي المرحلة التي يتم فيها خلق بيئة مناسبة تؤهل الطفل بالتعرف على العالم الخارجي بعيدًا عن المنزل، لينغمس في عالم كبير دون خوف

الطّفل في أول مراحل نشوئه يحتاج إلى العناية المُركزة، بحيث إذا تم إنباته نباتًا حسنًا وبشكلٍ جيد، سيؤتي ثمارًا طيبة وصالحة في المُجتمع

وعلى العكس من ذلك إن أُهمل وتُرك دون أي رعاية سيؤتي ثمارًا فاسدة تُفسد المجتمع كاملًا

ورياض الأطفال مرحلة مُتخصصة بتعليم الأطفال من قبل مُعلمين مؤهلين دراسيًا لديهم القدرة على تنشئة الأطفال بطرق تربوية وعلمية مدروسة

مع إتباع خُطط تربوية مدروسة يتم إعدادها بصورة تشمل جميع جوانب الطّفل السّلوكية والعقلية والنفسية والاجتماعية

3-أهمية مرحلة رياض الأطفال

تعمل مرحلة رياض الأطفال على تعزيز ثقة الطفل بنفسه

تعتمد هذه المرحلة على تنمية سلوك الطفل، وتعليمه القيم الصحيحة

تقوم هذه المرحلة على تدريب الطفل على الاعتماد على نفسه وتحمل المسؤولية

تعزز ثقة الطفل بنفسه و تساعد ه على تنمية مواهب ه وقدراته، و تطويرها نحو التميز والإبداع

تساعد الطفل على حل مشكلاته سواء من مشكلة الخجل أو العزلة، أو عدم الاندماج مع أصحابه

تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره وطاقته بطريقة إيجابية

تعمل على تنمية علاقة قوية بين الطفل والمعلمة وتكون هذه العلاقة قائمة على الحب والسعادة والثقة