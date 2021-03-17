7 علامات تشير إلى أن ابنك المراهق في علاقة غير صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 مارس 2021 03:42 مساءً - يقع الكثير من الأبناء المراهقين في اختيار أصدقاء منحرفين وهو ما يطلق عليهم أصدقاء السوء، أو علاقة حب غير صحية في سن المراهقة، فالتورط في علاقة غير صحية يؤدي إلى خسائر فادحة في الصحة العقلية والبدنية للمراهق، والحياة الاجتماعية، والتعليم، فمن المرجح أن يشرب الشباب الذين يتعرضون للعنف في علاقة ما بكثرة، ويدخنون الماريجوانا، ويصابون بالاكتئاب أو يعانون من ميول انتحارية. لا يقتصر هذا الوضع على الشابات؛ يمكن أن يقع الأولاد المراهقون أيضاً فريسة لعلاقة غير صحية، أو حتى مؤذية، لذلك بغض النظر عن هوية طفلك الجنسية، من المهم مراقبة علاقات ابنك المراهق.

قال الدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية إن العنف هو مجرد طريقة واحدة تتجلى فيها الإساءة في علاقة غير صحية، قد يتعرض ابنك المراهق أيضاً للاعتداء العاطفي أو الجنسي، إذا لاحظت علامات على أن علاقة ابنك المراهق قد تكون مشكلة، فمن المهم التدخل على الفور، احترسي من هذه المؤشرات للعلاقة غير الصحية.

7 علامات تدل على وجود علاقة مراهقة غير صحية

تشمل العلامات التي تشير إلى أن ابنك المراهق قد يكون في علاقة غير صحية ما يلي:

شريك المراهق هو صاحب التملك

طفلك

إذا توقف طفلك عن قضاء الوقت مع الأصدقاء وقضى الوقت فقط مع شريك، فقد يكون ذلك علامة على أن شريكه يحاول عزله عن الآخرين. عندما يُسأل عن ذلك، قد يقول شريك المراهق إنه يعتقد أن أصدقاء ابنك المراهق لا يحبونهما، أو أن الأصدقاء لهم تأثير سيئ.

حتى لو كان شريك المراهق لطيفاً بشكل لا يصدق، فقد لا يزال يتحكم في نقطة غير صحية. في بعض الأحيان، فإن المراهقين الذين يشعرون بالغيرة يطالبون بمطالب مثل شريك لم يعد يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو لم يعد يرتدي أنواعاً معينة من الملابس التي قد تجذب الانتباه.

ابنك المراهق يغير عاداته

المراهق

ليس من السيئ أبداً أن تنمو كشخص أو تحاول التخلص من العادات السيئة. ومع ذلك، ليس من الصحي أن يغير الشخص من هو لشخص آخر. إذا كان ابنك المراهق يتخلى عن بعض هواياته المفضلة، أو يغير طريقة لباسه، أو يغير شخصيته، فقد يكون ذلك علامة على أن شريكه لا يقدر ابنك المراهق على حقيقته. بدون تدخل مناسب من الكبار، قد يفقد ابنك المراهق إحساسه بهويته.

يعاني ابنك المراهق من إصابات غير مبررة

لأسباب واضحة، تعد الإصابات غير المبررة من أكثر العلامات رعباً التي يمكن أن يشهدها أحد الوالدين. إذا بدأت في ملاحظة كدمات أو إصابات أخرى، اطرح أسئلة.

تحقق مرة أخرى من القصة للتأكد من أن تفسيرات ابنك المراهق منطقية، فقد لا يكون ابنك المراهق صادقاً تماماً في البداية. قد تكون العين السوداء أو الخدوش أو العلامات الحمراء علامات مؤكدة على الإيذاء الجسدي. وفي كثير من الأحيان، يكون المراهق محرجاً جداً أو خائفاً أو يحمي شريكه حتى يتقدم.

شريك المراهق يقوّض أهدافه

أهداف المراهق

إذا كان ابنك المراهق يريد دائماً تكوين فريق تنس جامعي أو الالتحاق بجامعة خارج الولاية، صديقه يقلل من شأن هذه الأهداف، فهذه ليست علامة جيدة. في بعض الأحيان، سيحاول المراهق اليائس أو الذي يعاني من خلل وظيفي التحدث مع صديقة عن تحقيق أحلامه.

حث ابنك المراهق على البقاء وفياً للأهداف التي طالما كان يمتلكها في حياته وعدم السماح لصديقه بإعاقتها. إذا كان اهتمام حب ابنك المراهق يهتم به حقاً، فسيريد ما هو الأفضل له، حتى عندما يمكن أن يؤدي إلى توتر العلاقة.

ابنك المراهق يسجل دخوله باستمرار

تعمل التكنولوجيا على تغيير الرومانسية في سن المراهقة، وليس دائماً بطريقة صحية. قد يدفع انعدام الأمن والغيرة المراهق إلى مطالبة شريكه بتسجيل الوصول طوال الوقت. إذا لم يستجب ابنك المراهق لرسالة نصية على الفور، فقد يتصل به شريكه باستمرار.

تجعل الهواتف الذكية من السهل على علاقات المراهقين أن تصبح غير صحية، حيث قد يصر الشريك على الاتصال المستمر بالرسائل النصية أو تحديثات الوسائط الاجتماعية المتكررة.

إذا شعر ابنك المراهق بأنه يتعين عليه إخبار شريكه باستمرار بمكان وجوده، وماذا يفعل، ومن هم معه، فهذه علامة سيئة.

يعتذر ابنك المراهق كثيراً

​ المراهق

يميل الشركاء السامون إلى أن يكون لديهم أعصاب سيئة. نتيجة لذلك، غالباً ما يمشي الشخص الآخر على قشر البيض لتجنب إثارة غضب الشخص الآخر. في كثير من الأحيان، هذا يعني الاعتذار عن كل شيء في محاولة لتهدئة الأمور.

إذا قال ابنك المراهق إنه آسف طوال الوقت، فقد يكون ذلك علامة على أنه يحاول استرضاء شريكه. الاعتذار عن عدم الاتصال، للاتصال بعد فوات الأوان، لقضاء الكثير من الوقت مع الأصدقاء، كل هذه الأشياء قد تكون مؤشرات على خوفهم من شريكهم. من الواضح أنه يتم طلب الاعتذار في بعض الأحيان، لكن ليس من الصحي أن يعتذر ابنك المراهق طوال الوقت.

العلاقة خطيرة جداً

بينما يبدو أن الكثير من الرومانسية في سن المراهقة تزدهر بين عشية وضحاها، فإن الجدية بسرعة كبيرة جداً قد تكون علامة على وجود مشكلة. إذا كان ابنك المراهق يتحدث عن الوقوع في الحب بعد موعد واحد، أو يتحدث عن الزواج بعد أن يكونا معاً لبضعة أسابيع، فإن العلاقة تتحرك بسرعة كبيرة.

في بعض الأحيان، يصرح المراهقون بحبهم لأشخاص لم يلتقوا بهم أبداً شخصياً لأنهم يتواعدون عبر الإنترنت. تمنحهم تطبيقات المواعدة ومواقع الشبكات الاجتماعية الفرصة للتواصل مع الآخرين حول العالم. وأحياناً، قد يطورون خيالاً حول الهروب معاً قبل أن يلتقيا شخصياً. رغم أنه قد يبدو ظاهرياً غير ضار، إلا أن مثل هذه العلاقات يمكن أن تصبح مهووسة وغير صحية.

راقب علاقة ابنك المراهق

ابنك المراهق