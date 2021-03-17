طبيب يوضح 6 أسباب لتساقط الشعر وعدم نمو الأظافر لدى المصابين بـ«السكري»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، أسباب تساقط الشعر وعدم نمو الأظافر لدى المصابين بداء السكري. وأبان “الجهني” في تغريدة على “تويتر” 6 أسباب لتساقط الشعر وعدم نمو الأظافر وهي: نقص الزنك

مرض سيلياك والذي قد يسبب سوء الهضم ونقص المعادن والعناصر

السكري الغير منتظم قد يسبب تساقط الشعر

خمول الغدة الدرقية قد يسبب التساقط

نقص فيتامين د

نقص الحديد تجدر الإشارة إلى أن الشخص يصنف مريضاً بداء السكري من النوع الثاني إذا أظهرت النتائج تحليل السكر التراكمي أكثر من 7%، وهذا النوع من التحليل يوضح بدقة نسبة السكر في الدم على مدار الـ3 شهور التي سبقت التحليل.

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