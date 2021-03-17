“الصحة”: تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 231 ووفاة 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 383499 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل231 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 373361 حالة، لافتًة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 6585 شخصًا.