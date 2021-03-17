تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 17 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

وخلال تعاملات السوق المصرفي، اليوم الأربعاء، استقرت العملة المصرية، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، بينما ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني.

ارتفاع اليورو

وارتفع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 18.68 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، عند نحو 18.66 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة.

فيما جاء أقل سعر لليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، الإثنين، بزيادة رواتب جميع العاملين بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه ( 2.3 مليار دولار).

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (نحو 154 دولاراً)، كما وجه الرئيس المصري بإقرار علاوتين، (زيادة دورية للرواتب) بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه.

والعلاوتان، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما تقرر زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالجهاز الحكومي المصري نحو 6 ملايين.

كما تم تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، عند نحو15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.77 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، نحو 51.80 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.83 جنيه للشراء، ونحو 52.17 جنيه للبيع، أمس.

ارتفاع الاحتياطي للشهر التاسع

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

يأتي ذلك بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي وصل لها البنك المركزي المصري خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي والتي قدرت بنحو 40.101 مليار دولار.