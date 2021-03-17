شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تحظر 3.1 مليار إعلان خلال عام 2020 (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حظرت شركة جوجل 3.1 مليار إعلان خلال عام 2020، وتمت معاقبة أكثر من 850 مليونًا منهم بسبب إساءة استخدام شبكة إعلانات الشركة.

وفقًا لتقرير الشفافية الصادر عن الشركة فقد تم حظر 99 مليون إعلان في جميع أنحاء العالم تتعلق بوباء فيروس كورونا الذي كان من شأنه أن ينتهك سياساتها.

وحسب صحيفة ذا هل تضمنت الإعلانات الخاصة بجائحة كورونا محاولات لبيع علاجات ولقاحات مزيفة وأقنعة في وقت مبكر من الوباء عندما كان هناك نقص في البداية.

وقال نائب الرئيس لخصوصية وسلامة الإعلانات سكوت سبنسر في منشور بالمدونة: «نظرًا لأننا تعلمنا المزيد عن الفيروس وأصدرت المنظمات الصحية إرشادات جديدة، فقد طورنا إستراتيجيتنا التنفيذية للبدء في السماح لمقدمي الخدمات الطبية والمنظمات الصحية والحكومات المحلية والشركات الموثوقة بعرض التحديثات الهامة والمحتوى الموثوق، مع الاستمرار في منع إساءة الاستخدام الانتهازي».

وأضاف سبنسر: «إن تطبيقنا ليس مقاسًا واحدًا يناسب الجميع، وهذه هي السنة الأولى التي نشارك فيها المعلومات حول قيود الإعلانات، وهي جزء أساسي من استراتيجيتنا الشاملة».

كما قيدت الشركة حوالي 6.4 مليار إعلان آخر، مما حد من إمكانية وصولها أو مطالبة المعلنين باستيفاء بعض المتطلبات.

وذكر تقرير الشركة أيضًا تفاصيل حول حظر الإعلانات السياسية الذي فرضته حول الانتخابات في الولايات المتحدة، ومنعت الشركة الإعلانات في 3 مليار عملية بحث أشارت إلى الانتخابات أو نتيجتها.