فلسطين تتلقى 62 ألف جرعة من لقاحي فايزر وأسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطة الفسلطينية، الأربعاء، تلقيها 62 ألف جرعة من لقاح كورونا، الأربعاء والخميس، مشيرة إلى أن التطعيم سيبدأ الأحد المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور كمال الشخرة، في بيان تلقته ”الخليج 365”، "اليوم وغداً سيصلنا 38 ألف جرعة من لقاح فايزر و24 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وسنبدأ يوم الأحد المقبل التطعيم".

وأضاف: "بخصوص لقاح أسترازينيكا فسيتم تخزينه لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة قالت "إن وزارة الصحة ستستقبل قريبا لقاحات فايزر وسبوتنيك، وفي حال وصل لقاح أسترازينيكا الذي أوصت عليه فلسطين وكان مفترضا أن يصل في فبراير/شباط الماضي فإنه سيتم الإبقاء عليه في المخازن لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية".

وواجهت السلطة الفلسطينية صعوبات في جلب لقاحات، في وقت تزداد فيه الإصابات بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أرسلت في الأسابيع الأخيرة 60 ألف لقاح "سبوتنيك- في" الروسي الى قطاع غزة.

وتسلمت السلطة الفلسطينية مطلع شهر فبراير/شباط الماضي 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك- في".

وسبق ذلك حصولها على 2000 جرعة من لقاح "موديرنا" من إسرائيل.

وأطلقت إسرائيل حملة لتلقيح نحو 130 ألفا من العاملين الفلسطينيين فيها بلقاح "موديرنا".

إلى ذلك، أعربت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة عن القلق من نسبة إيجابية الفحوصات التي لا تزال مرتفعة وكذلك نسبة الوفيات إلى جانب ارتفاع نسبة إشغال المشافي التي وصلت في أوجها الأسبوع الماضي إلى 110%.

وأشارت في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاربعاء، إلى أن نسبة إشغال المشافي في رام الله والبيرة وأريحا وضواحي القدس كانت الأعلى ووصلت إلى 115%، مبينة أن نسبة إشغال أسرة العناية المكثفة عالية حيث يتواجد على أجهزة التنفس ما يزيد على 44% من الموجودين في العناية المكثفة.