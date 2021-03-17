جرعة الكافيين المسموحة للحوامل والمرضعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مجلة ألمانية إن الكافيين ليس ممنوعا أثناء فترتي الحمل والرضاعة ولكن ينبغي تناوله باعتدال لتجنب التأثيرات السلبية على الطفل.

وأوضحت مجلة "بيبي & فاميليه" المعنية بصحة الأسرة أن الجرعة اليومية المسموح بها من الكافيين ينبغي ألا تتجاوز 200 مليجرام موزعة على مدار اليوم، وذلك وفقا لتوصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء، ما يعادل فنجانين من قهوة الفلتر بحجم 200 مليلتر لكل منهما، علما بأن الفنجان الواحد من قهوة الفلتر بحجم 200 مليلتر يحتوي على كمية من الكافيين تبلغ نحو 90 مليجراما.



ويحتوي كوب الإسبريسو بحجم 60 مللي لتر على كمية من الكافيين تبلغ نحو 80 مليجراما، بينما يحتوي كوب الكابتشينو بحجم 150 مللي لتر على كمية من الكافيين تبلغ نحو 80 مليجراما، أما كوب لاتيه ماكياتو بحجم 200 مليلتر فيحتوي على كمية من الكافيين تبلغ نحو 80 مليجراما.

وأشارت "بيبي & فاميليه" إلى أن نتائج بعض الدراسات الحديثة أظهرت أن الإفراط في تناول الكافيين له تأثير سلبي على نمو الطفل ووزنه، حيث يكون وزنه أقل من المعتاد، كما أن الكافيين يرفع خطر الإجهاض وولادة الطفل ميتا؛ نظرا لأنه يقلل من سريان الدم في المشيمة.

وينبغي الالتزام بالجرعة المسموح بها من الكافيين خلال فترة الرضاعة أيضاو ونظرا لأن الكافيين ينتقل عبر لبن الأم إلى الرضيع، لذا يُفضل تناول الكافيين بعد الرضاعة، وليس قبلها، وذلك تجنبا لإصابة الرضيع بالقلق والتوتر، وما يترتب عليهما من اضطرابات النوم.