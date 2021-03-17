شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا مصدرها الفلبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن العثور على متغير جديد من فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة فى المملكة المتحدة البريطانية مصدره الفلبين، حسبما كشفت هيئة الصحة العامة اليوم، والسلالة التى سميت P.3 لديها عدة طفرات مقلقة موجودة أيضًا فى المتغيرات التى تم اكتشافها فى جنوب أفريقيا والبرازيل وكينت الإنجليزية.

ووفقا للتقرير قالت هيئة الصحة العامة البريطانية إن الإصابة بالمتغير الجديد لكورونا تم اكتشافهما فى شخصين بإنجلترا، سافر أحدهما مؤخرًا إلى الفلبين، والحالة الأخرى لا تزال قيد التحقيق، وليس من الواضح ما إذا كان الشخصين المصابين يعرفان بعضهما البعض، وتم الوصول إلى جميع من كانوا على اتصال وثيق بهما وطُلب منهم العزل.



نسخه جديدة لكورونا

يحتوى متغير P.3 على طفرات السنبلة E484K الموجودة فى السلالات البرازيلية والجنوب أفريقية وN501Y الموجود أيضًا فى سلالة كينت وهى النسخة الإنجليزية الجديدة لفيروس كورونا، وتساعد هذه التعديلات فى جعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال وتجنب الأجسام المضادة.

وفى الوقت نفسه قالت هيئة الصحة البريطانية إن لديها حالتين أخريين من البديل البرازيلى P.1 - واحدة فى ويست ميدلاندز وواحدة في هارينجي في شمال لندن، كان كلا المريضين قد زار البرازيل مؤخرًا، واكتشاف السلالة الفلبينية يعنى أن هناك ستة متغيرات قيد البحث والدراسة ظهرت في بريطانيا حتى الآن.

جاء ذلك بعد اكتشاف متغير كورونا الجديد الذي قد يكون قادرًا على التهرب تمامًا من الاختبارات الحالية في فرنسا خلال اليومين الماضيين، حيث تم اكتشاف ثمانى حالات من "نوع بريتون" فى مستشفى فى لانيون الفرنسية.

وكشفت وزارة الصحة الفرنسية أنه على الرغم من الإصابة بالفيروس فإن نتائج اختبار PCRللمرضى كانت سلبية، وتم رصدهم فقط من خلال التسلسل الجينى للعينات، ويُعتقد أنها المرة الأولى التى يتخطى فيها أى متغير اختبارات PCR والتى تعد ضرورية لتتبع الوباء.