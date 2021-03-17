شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. انطلاق البطولة الأفريقية العربية للبرمجيات بمشاركة 60 جامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق بعد غد الجمعه، فعاليات البطولة الافريقية العربية للبرمجيات في نسختها الـ 23 والتي تستضيفها محافظة الاقصر في الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري تحت رعاية الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واشراف الدكتور احمد ابو الغيط امين عام جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارتي الصحة والشباب والرياضة .

يشارك في البطولة 150 فريق يمثلون 60 جامعه من 12 دولة عربية وافريقية من بينهم مصر والاردن وسوريا وتونس والمغرب وليبيا وفلسطين ولبنان والكويت وسلطنة عمان وتوجو وزيمبابوي، وتتأهل الفرق الاولي للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات وهي اقدم المسابقات الدولية في مجال البرمجيات والحاسبات والتي انطلقت عام 1970 تحت اشراف المنظمة الدولية لعلوم الحاسب والتي تستضيفها هذا العام العاصمة الروسية موسكو بمشاركة اكثر من 25 الف متسابق يمثلون 2300 جامعة حول العالم .

من جانبه قال محمد فؤاد المدير التنفيذي للبطولة انه تم اخذ كافة الاجراءات الاحترازية الصحية اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا الحالية، وتم حجز فندق كامل للوفود المشاركة مع توافر جميع المستلزمات الطبية اللازمة من ماسكات ومطهرات وتعقيم كامل بوجود وفد طبي من الوزارة. وقالت داليا الحفني رئيس لجنة التسويق بالمسابقة انه سوف يتم تنظيم رحلات ترفيهية للوفود المشاركة تتضمن زيارة معالم الاقصر السياحية مثل معبدالكرنك وحتشبسوت بالاضافة إلى رحلة نيلية بالمراكب الشراعية وجولات حرة بالمدينة وهو ما يدعم السياحة في مصر .