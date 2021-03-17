شكرا لقرائتكم ما العلاقة بين الصداع النصفي ومرض السكري لدى النساء؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات الغلوكوز في الجسم، بينما الصداع النصفي هو حالة مزمنة وعرضية من صداع شديد في منطقة واحدة من الدماغ يليها شعور بالغثيان والحساسية للضوء.

وفقا لما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، يمكن أن يسبب مرض السكري العديد من المضاعفات، بما في ذلك الصداع النصفي. تنتشر تلك الحالة بين حوالي 6% من الرجال و18% من النساء. ولكن يظل الارتباط بينهما مثيرًا للجدل، حيث تلعب العوامل الوراثية والبيئية، بالإضافة إلى مسببات أخرى، مثل نقص السكر في الدم والصيام، دورًا حيويًا في الإصابة بالصداع النصفي.

تعبيرية

الصداع النصفي والسكري

أظهرت دراسة علمية أن النساء المصابات بالصداع النصفي النشط يتعرضن لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30% مقارنة بالنساء اللائي ليس لديهن تاريخ من الصداع النصفي. ويرجح الخبراء أن يكون السبب هو المستويات المرتفعة من بلازما الأحماض الدهنية وأجسام الكيتون، والتي تم رصدها قبل نوبة الصداع النصفي.

ويتسبب الصيام في انخفاض نسبة السكر في الدم في الجسم ويزيد من إنتاج الكيتونات، وهي عبارة عن مواد كيميائية يفرزها الكبد في جسم الإنسان، ويتم إفرازها كمصدر بديل لإنتاج الطاقة، فعند نقص كميّة الأنسولين اللازم لتحويل الغلوكوز إلى طاقة في الجسم، يقوم الكبد بتحويل الدهون إلى الكيتونات التي تستخدمها خلايا وأنسجة الجسم المختلفة للتزّود بالطاقة.

وبالتالي، فإن الزيادة في أجسام الكيتون ربما تعمل كعامل محفز في ظهور الصداع النصفي.

وتفسر هذه العوامل الارتباط العكسي بين الصداع النصفي وخطر الإصابة بمرض السكري. فبينما تكون مستويات الغلوكوز مرتفعة أثناء الإصابة بمرض السكري أو خلال فترة ما قبل الإصابة به، فإنه يمكن أن ينخفض خطر الإصابة بالصداع النصفي مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات السكر في الدم.

كما أن هناك عامل آخر هو انخفاض كثافة الألياف العصبية الحسية. يتسبب مرض السكري في ضعف الأعصاب الحسية في الجسم. ومن المعروف إن الصداع النصفي هو اضطراب صداع عصبي، وبالتالي، فإنه بسبب ضعف بعض الأعصاب الحسية المرتبطة بالصداع النصفي، ربما ينخفض انتشار الصداع النصفي النشط.

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سبل تقليل الأعراض

***المشروبات

يمكن لنظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم أن يكون له تأثير واعد على الصداع أو آلام الصداع النصفي عن طريق تقليل السيتوكينات الالتهابية وتحسين حالات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي التي ترتبط أيضًا بالصداع النصفي. وتشمل قائمة المشروبات ما يلي:

1. عصير البرتقال

يساعد البرتقال على منع نوبات الصداع النصفي لأنه منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم ويحتوي على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم.

2. العصائر الورقية الخضراء

يتم إعداد مشروب الخضروات الورقية من السبانخ والبروكلي واللفت. يساعد وجود الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين B وحمض الفوليك في هذا المشروب على الوقاية من نوبات الصداع النصفي.

ويمكن إعداده عن عصر المكونات الطازجة من السبانخ والكرفس والجزر والخس واللفت ويمكن أن يضاف إليها فواكه طازجة مثل الأناناس والمانجو والتوت والبرتقال أو أي فاكهة موسمية مضافًا إليها الماء والقرفة.

3. شاي الزنجبيل

تساعد مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في الزنجبيل في منع الغثيان ونوبات الصداع النصفي. ويمكن تحليته بعسل النحل.

**نمط حياة يومية

يمكن الحد من أعراض مرض السكري من النوع 2 عن طريق تغييرات في نمط الحياة اليومية مثل التمارين اليومية واتباع نظام غذائي صحي يرتكز على الأطعمة الغنية بالألياف والإقلاع عن التدخين.