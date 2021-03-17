تعرف على أطعمة تساعدك على الوقاية من أمراض الشيخوخة

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القاهرة - سامية سيد - الشيخوخة قد يرافقها العديد من العلامات المزعجة والأمراض، لكنك يمكنك تجنبها من خلال اتباع نظام صحى سليم يعتمد على تناول بعض الأغذية التي تساعدك في الوقاية من أمراض الشيخوخة ومقاومتها، طبقا لتقرير فى موقع On Healthe



كيف تتجنب الاصابة بالشيخوخة المبكرة

وفيما يلى أبرز الأطعمة التي تحميك من خطر الشيخوخة:1.تناول الأطعمة الغنية بالألياف

فلابد من تناول الفواكه والخضراوات التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وإدارة نسبة السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي، لذا عليك تناول 30 جراما من الألياف كل يوم للرجال، و21 جراما للنساء.

2.تناول الحبوب :

لأنها مصدر كبير للألياف وغنية بفيتامينات ب ، والتي ستحتاج إليها مع تقدمك في العمر، خاصة فيتامين B-6 وحمض الفوليك، لأنهما أساسيان للحفاظ على صحة دماغك، حيث تقلل الحبوب الكاملة أيضًا من فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، ومن أبرز تلك الأمثلة خبز القمح الكامل، وتوت القمح .

3.تناول المكسرات

مثل اللوز والجوز والكاجو والجوز والفستق، حيث تعمل على مقاومة الشيخوخة، لأن هذه الوجبات الخفيفة المقرمشة تحتوى على عناصر غذائية خاصة يمكن أن تساعد في تأخير أو منع أمراض القلب المرتبطة بالعمر، والسكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض الأعصاب ، وبعض أنواع السرطان، كما تحمي المكسرات عقلك مع تقدمك في العمر.

4.تناول الماء بكثرة :

فمع تقدمك في العمر يبدأ إحساسك بالعطش في التلاشي، وهنا تكمن فائدة الماء فى التحكم في درجة حرارة جسمك ، والتأثير على حالتك المزاجية ومدى تركيزك، لذا لابد من تناول 8 أكواب من الماء يوميا.

5. الأسماك:

يجب أن تكون من الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والرنجة في قائمة طعامك أسبوعيا، لأنها تحتوي على نسبة عالية من DHA ، وهو أحد أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لعقلك، والتي تعمل على محاربة الزهايمر وقد تحسن ذاكرتك.

6.تناول الأطعمة الغنية بالبروتين:

من أبرز المشكلات التي نتعرض لها خلال تلك المرحلة هو فقدان العضلات الطبيعي الذي يحدث مع تقدمك في السن، لذا فلابد من تناول البيض واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان لتقوية عضلاتك.

7.تناول الكالسيوم:

خاصة الموجود في منتجات الألبان حتى يحافظ على صحة عظامك مع تقدمك في العمر، كما أنه يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بهشاشة العظام وسرطان القولون وارتفاع ضغط الدم، فلابد من تناول 1200 ملليجرام من الكالسيوم يوميا.