شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من استخدام بعض الأعشاب في علاج «القولون التقرحي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، من بعض الخلطات الشعبية المستخدمة في علاج القولون التقرحي. وقال “الذيابي”، في تغريدة على موقع”تويتر” إن أعشاب مثل: (الفصفصة- الصبر- الهندباء البرية- النفل البنفسجي)، لم يثبت علمياً فعاليتها في علاج القولون التقرحي. وأكد أن العلاج يكون بالأدوية المثبطة للالتهابات، وفي حالات متقدمة العلاج البيولوجي والتدخلات الجراحية. يذكر أن من أعراض القولون التقرحي هي:- الإسهال، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بدم أو صديد

آلام البطن وتشنجاتها

ألم المستقيم

الحاجة إلى التبرز

عدم القدرة على التبرز بالرغم من الحاجة إلى ذلك

فقدان الوزن

الإرهاق

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