نصائح لحرق 3500 سعرة حرارية يومياً

بيروت - نادين محمد - يتعلق سر تخسيس الوزن بتناول سعرات حرارية أقل مما يستخدمه جسمك، والسعرات الحرارية هي الطاقة في الغذاء، ويحتاج جسمك باستمرار إلى الطاقة ويستخدم السعرات الحرارية من الطعام لمواصلة العمل، ذلك أنَّ الطاقة من السعرات الحرارية تغذي كل حركة تقوم بها، وحرق 3500 سعر حراري أمر ليس بالمستحيل، ووزنك هو عملية موازنة، والمعادلة بسيطة؛ إذا تناولت سعرات حرارية أكثر مما تحرق، يزداد وزنك، وإذا تناولت سعرات حرارية أقل وحرقت المزيد من السعرات الحرارية من خلال النشاط البدني، فإنك تفقد الوزن.

وفيما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، خطوات بسيطة لتحقيق ذلك من دون اللجوء لتطبيق حمية غذائية معينة، أو عمل رجيم قاس، قد يكون مضرًا للصحة.

8 نصائح لإحراق 3500 سعرة حرارية يومياً

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1. عدم تناول الآيس كريم

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يحتوي نصف كوب من الآيس كريم على نسبة مرتفعة جدًا من السعرات الحرارية، تزيد على 550 سعر حراري، لذا فإن الإقلال من تناوله، (ويفضل عدم تناوله)، يساعد على تخسيس الجسم دون عناء اتباع أنظمة الرجيم القاسية.

2. عدم الإفراط في تناول النشويات

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التقليل من تناول النشويات والدقيق الأبيض يعمل على إنقاص الوزن، حيث يحتوي كوب المكرونة على 220 سعر حراري، وفي حالة تناول ذات الكمية خارج المنزل في أحد المطاعم، فإنها ستحتوي على 1.056 سعر حراري، لذا فإن الإقلال من تناولها يساعد على تجنب كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

3. السير أثناء التحدث في الهاتف

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أثبتت الدراسات أن السير أثناء التحدث في الهاتف يساعد على حرق 350 سعرًا حراريًا في اليوم، وكلما زادت عدد المكالمات، ساعد ذلك على حرق المزيد من السعرات لتصل إلى 500 سعر حراري في اليوم الواحد.



4. تناول الطعام في أطباق صغيرة

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تناول الطعام في أطباق صغيرة تشعرك بالشبع السريع، وتساعد على التخسيس وإنقاص الوزن الزائد، وتساعد على حرق 500 سعر حراري في اليوم الواحد؛ عن طريق تناول كميات أقل من الطعام عن الكمية المعتاد تناولها.

5. تناول السلطة

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تناول السلطة من دون أية إضافات، مثل المايونيز وغيرها، من الإضافات ذات السعرات الحرارية المرتفعة، تحول السلطة من وجبة صحية إلى وجبة تؤدي إلى زيادة الوزن، وتناولها من دون أية إضافات، يساعد ذلك على حرق 500 سعر حراري في اليوم الواحد.

6. تناول البيض

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تناول البيض، خاصة في وجبة الإفطار، يساعد على الشعور بالشبع طوال اليوم، ويراعى أن يكون البيض مسلوقًا.

7. الابتعاد عن المقبلات

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تحتوي المقبلات على سعرات حرارية تزيد على 1.050 سعر حراري، وهي التي تقدم قبل الوجبة الرئيسية المتناولة.

8. تناول القهوة من دون الحليب

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تناول القهوة بدون أية إضافات سوى السكر، تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن، والتخلص من 500 سعر حراري في اليوم الواحد، عكس الإضافات التي تضاف إليها مثل السكر الكثير والكريمة وغيرهما من الإضافات، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية المسببة للسمنة المفرطة.

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