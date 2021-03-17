كورونا حول العالم.. الهند تسجل أكبر زيادة يومية و44 وفاة في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 121 مليونا و278 ألفا و64 إصابة، حتى الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و682 ألفا و256 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 97 مليونا و808 آلاف و292 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





أكبر زيادة يومية في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن إصابات كورونا في البلاد زادت 28903، الأربعاء، في أعلى زيادة يومية للإصابات منذ 13 ديسمبر/كانون الأول.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 11.44 مليون حالة، كما سجلت البلاد 188 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 159044.





4 إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البلاد سجلت أربع إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"، هبوطا من 13 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، وارتفع عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 15 إصابة من سبع حالات في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 90066 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.





2841 وفاة جديدة في البرازيل

ذكرت وزارة الصحة في البرازيل، أنها سجلت 2841 وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو رقم قياسي مما يسلط الضوء على شدة الجائحة في البلاد.

وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 282127، وسجلت البرازيل أيضا 83926 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و603535.





469 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بذلك إلى 96 ألفا و849 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1686.

وارتفع عدد حالات الشفاء من المرض بمقدار 559 حالة عن اليوم السابق إلى 88 ألفا و814 حالة بشكل إجمالي.

مصر تسجل 44 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة، وذلك مقارنة مع 631 إصابة و40 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 192195 من ضمنهم 148089 حالة تم شفاؤها و11384 حالة وفاة".