شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى كسور الأنف وعلامات الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر الأنف هو عبارة عن كسر أو شق فى عظامها، غالبًا ما تكون العظام الموجودة فوق جسر الأنف، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن أن يتسبب الأنف المسكور في حدوث ألم مصحوب بتورم وكدمات حول منطقة الأنف وتحت الأذن، وقد تواجه مشاكل في التنفس.

وهناك علامات تدل على كسر الأنف وهى:

1:ألم عند لمس الأنف.

2:تورم الأنف والمناطق المحيطة.

3:نزيف الأنف.

4:كدمات حول الأنف أو العين.

5:اعوجاج أو خلل في الأنف.

6:صعوبة في التنفس عن طريق الأنف.

7:إفراز المخاط من الأنف.

8:الشعور بانسداد إحدى أو كل من مسلكي الأنف.

متى تزور الطبيب؟

اطلُبِ العناية الطبية العاجلة إذا تعرضت لإصابة في الأنف مصحوبة بما يلي:

1:إصابة في الرأس أو الرقبة بحيث بمكن ملاحظتها من خلال الصداع الشديد أو ألَمِ الرقبة الشديد أو التقيؤ أو فُقدان الوعي.

2:صعوبة في التنفس.

3:نزيف لا يمكن إيقافه.

4: تغيير ملحوظ في شكل الأنف.

5:خروج سائل مائي شفاف من الأنف.



