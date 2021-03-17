شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء لتقليل أعراض نزلات البرد المزعجة.. قوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تسبب أعراض نزلات البرد تأثيرات سلبية على جسمك وتجعلك لا تستطيع القيام بالأعمال اليومية، لكن يمكنك تقليل أعراض نزلات البرد المزعجة باتباع مجموعة من النصائح، نقدمها لك في السطور التالية، وفقاً لموقع "The healthy".



نزلات البرد

أشياء يمكنك القيام بها لتقليل أعراض نزلات البرد المزعجة

تقوية جهاز المناعة

قد تعتقد أن فيتامين سي هو أضمن طريقة للتغلب على نزلات البرد، ولكن مراجعة الدراسات، التي نُشرت في عام 2017 في مجلة الجمعية الملكية للطب، تشير إلى أن الزنك قد يساعد في تقصير مدة نزلات البرد

وقال البروفيسور جوني بودين، أخصائي الجهاز العصبي المركزي،إن "الزنك ضروري لأداء الجهاز المناعي حينما تصاب بنزلة برد".

اضحك

إن الإصابة بنزلة برد ليست مدعاة للضحك، لكن الضحك مفيد لصحتك وله تأثير إيجابي على تنظيم مكونات الجهاز المناعي وتقليل الألم وتخفيف التوتر.

النوم الجيد ليلاً

من الصعب النوم عندما تعاني من نزلة برد، لكن إذا تم رفع رأسك على وسادة لأعلى سيتم تصريف الجيوب الأنفية بشكل أفضل وتستطيع التنفس أثناء النوم.

الغرغرة بالماء المالح

يجعل التهاب الحلق نزلات البرد أكثر صعوبة، يمكنك الغرغرة بالماء المالح لتقليل التهاب الحلق، إن المزيج بين مكونات مقاومة الجراثيم وتسكين الآلام والمكونات المهدئة للغاية له نفس القوة في توفير تخفيف الأعراض الذي لن تجده إلا في العلاج المنزلي التقليدي بالغرغرة.

تناول شوربة الدجاج والخضراوات

يحافظ حساء الدجاج والخضراوات الساخن على ممراتك الأنفية رطبة ويخفف المخاط ويبقيك رطبًا، حساء خضار الدجاج متوفر بسهولة ولكن الكثير من الحساء يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، يمكن أن يحتوي تناول علبة شوربة على ما يصل إلى 75 % أو أكثر من كمية الملح اليومية الموصى بها. اختر نوعًا منخفض الصوديوم يحتوي على الكثير من الخضار والدجاج الدسم وكن حذرًا من هذه الأطعمة الأخرى الغنية بالصوديوم.