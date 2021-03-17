شكرا لقرائتكم خبر عن التهابات وتقرحات القدم قد تكون علامة على الإصابة بمرض السكر من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر القدمين أحد الأعضاء التى تتأثر بشدة بعد الإصابة بمرض السكر من النوع 2، وهو ناتج عن خلل فى إنتاج الأنسولين بالجسم وهو الهرمون المسئول عن تنظيم سكر الدم، وقد يتسبب ارتفاع السكر فى الدم بشكل مستمر فى سلسلة من المشاكل التى تبدأ عادة من القدمين، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن ارتفاع نسبة السكر فى الدم قد يؤدى إلى الإصابة بتلف الأعصاب المعروف باسم "اعتلال الأعصاب السكرى" وهو أكثر أنواع تلف الأعصاب شيوعًا لمرضى السكر، ويبدأ بشكل عام فى القدمين وعادة ما يصيب كلا القدمين معًا فى وقت واحد.

فيما يلى.. مشاكل تواجه القدمين بعد الإصابة بداء السكرى من النوع 2

1- تقرحات القدم

2- الالتهابات

3- الشعور بآلام العظام والمفاصل

ويقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه من المهم علاج داء السكرى فى وقت مبكر لتفادى المخاطر الصحية المترتبة عليه وذلك عن طريق ضبط مستويات السكر فى الدم، ويتطلب تشخيص السكرى الخضوع لفحص الدم.

- كيفية علاج الاعتلال العصبى السكرى؟

1- تثبيت مستويات السكر فى الدم.

2- اتباع نظام غذائى صحى والذى يعتبر أقوى الإجراءات المضادة ضد ارتفاع مستويات السكر فى الدم، وهنا يستلزم الأمر إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائى والحد من تناول بعض الأطعمة خاصة التى تحتوى على الكربوهيدرات والتى من شأنها رفع نسبة السكر بالدم، والالتزام بتناول الخضراوات والفاكهة والأطعمة التى ترفع مستويات السكر فى الدم ببطء وبشكل تدريجى مثل المصنعة من الحبوب الكاملة والشوفان وغيرها، ومن الأفضل فى هذه الحالة استشارة أخصائى التغذية من أجل وضع خطة نظام غذائى للتعامل مع هذا المرض المزمن.