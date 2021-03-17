شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون ألم العضلات علامة على مرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم العضلات من الآلام الشائعة التي تصيب كثيرا من الناس، وقد يكون الأمر طبيعياً إذا كنت قد قمت بنشاط بدني يتجاوز ما اعتاد عليه جسمك، حيث ينتج الجسم حمض اللاكتيك، وهو مادة كيميائية تسبب الألم، عادةً ما يتبدد حمض اللاكتيك في غضون ساعة تقريبًا، ولكن يمكن أن يستمر ألم العضلات المتأخر لمدة يوم أو يومين وهذا هو ألم العضلات الطبيعي أما ألم العضلات المستمر قد يكون علامة على مرض أسوأ، وفقاً لموقع "The healthy".

من المحتمل أن يكون ألم العضلات أمرًا طبيعيًا إذا كان بإمكانك تحديد سبب الألم وإذا تبدد مع مرور الوقت، حيث يجب أن يزول الألم بعد يومين، أو خلال أسبوع إلى أسبوعين على الأكثر.



اسباب الم العضلات

متى يكون ألم العضلات علامة على مرض أسوأقد يكون فيبروميالجيا

فيبروميالجيا هي حالة من أمراض الروماتيزم تسبب الألم في جميع أنحاء الجسم، وكذلك التعب ومشاكل النوم، كما تلاحظ الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم أنك قد تكون قادرًا أيضًا على الإشارة إلى موقف مرهق عاطفياً حدث قبل ظهور الألم.

يسبب الألم العضلي الليفي أو الفيبرومياليجيا أنماطًا محددة جدًا من الألم، بما في ذلك على جانبي الجسم وفوق وتحت الخصر.

يمكن أن يكون التهاب المفاصل

قد تعتقد أن التهاب المفاصل يؤثر على المفاصل، ولكن يمكنك أيضًا الشعور به في عضلاتك الوظيفة البسيطة للعضلات هي الانقباض أو الاسترخاء.

عندما يكون هناك ألم في منطقة ما، سوف تنقبض العضلات تلقائيًا كإجراء وقائي وإذا كنت تعاني من التهاب المفاصل في كتفك، على سبيل المثال ، فقد يتعرض كتفك لتشنجات عضلية مؤلمة.



اسباب الم العضلات

يمكن أن يكون عدوى

لقد جربت العلاجات المنزلية لألم العضلات ولكن لا شيء يخفف الألم علاوة على ذلك ، المنطقة المؤلمة حمراء أو ملتهبة وأنت مصاب بالحمى قد يرغب طبيبك في تقييمك بحثًا عن عدوى محتملة، خاصةً إذا لم يكن هناك سبب للإصابة بألم في العضلات في المقام الأول.

قد يكون مرض لايم

قد تنقل لدغة القراد بكتيريا Borrelia burgdorferi التي غالبًا ما تسبب الطفح الجلدي تكمن المشكلة في أن الطفح الجلدي لا يظهر دائمًا، لذلك يجب أن تكون على دراية بالأعراض المبكرة الأخرى، بما في ذلك الحمى الشبيهة بالأنفلونزا والتعب وتيبس الرقبة والأوجاع.

قد يكون مرض التهابي

إذا كان عمرك أكبر من 65 عامًا، فقد يقوم طبيبك بتقييمك بحثًا عن حالات التهاب العضلات، مثل ألم العضلات الروماتيزمي.

يمكن أن تظهر الأعراض فجأة وقد تجد أنك تواجه مشكلة في ارتداء ملابسك دون مساعدة أو أنك لا تستطيع الدخول والخروج من سيارتك، السبب غير معروف ويمكن أن يكون التشخيص صعبًا.

يمكن أن تصاب بالأنفلونزا

إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، فقد تصاب بحمى مفاجئة وآلام في العضلات وقشعريرة وتعرق وصداع وإرهاق واحتقان في الحلق.

تعمل البروتينات الالتهابية التي تسمى السيتوكينات على تكسير بروتينات العضلات، مما يؤدي إلى حدوث ألم إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا (على سبيل المثال ، تبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر أو حامل)، فاستشر طبيبك في غضون 48 ساعة - فقد تتمكن من الحصول على دواء مضاد للفيروسات يمكن أن يساعدك على التعافي.

قد يكون من الآثار الجانبية للدواء

قد تكون الأدوية التي من المفترض أن تبقيك بصحة جيدة هي سبب شعورك بألم العضلات الشديد، وقد يستبعد الطبيب الأسباب المحتملة الأخرى؛ إذا كان يعتقد أن الآثار الجانبية للأدوية هي الجاني من خلال التاريخ الطبي أو الاختبارات المعملية، وقد يفكر الطبيب في وصف دواء جديد ضمن نفس الفئة أو دواء مختلف.