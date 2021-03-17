عضو فريق لقاح أسترازينيكا يكشف لـ"الخليج 365" أسباب تعليق استخدامه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب عضو بفريق تطوير لقاح أكسفورد/أسترازينيكا عن عدم قلقه بشأن تزايد عدد الدول التي قررت تعليق استخدام اللقاح.

وانضمت، الثلاثاء، قبرص ولوكسمبورج ولاتفيا والسويد إلى عدد من الدول الأوروبية التي علقت استخدام اللقاح، بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة.

بدا الدكتور أحمد سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد "إدوارد جينر"، وعضو فريق تطوير وإنتاج اللقاح مطمئنا.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " ما حدث من تسجيل حالات إصابة بتجلط الدم هو مصادفة، لا تبني وجود علاقة سببية بين اللقاح والإصابة بالتجلط، لذلك لا نقلق من إجراءات التعليق التي تتخذها الدول، ونثق في أن الأمر هو مسألة وقت".



وتابع سالمان: "المعدل الطبيعي للإصابة بجلطات الدم هو 3 أشخاص من كل مليون حالة يوميا، وبالتالي عندما يتم الإعلان عن تسجيل 37 حالة أصيبت بجلطات دموية بدول الاتحاد الأوروبي من بين 17 مليون شخص حصلوا على اللقاح، فنحن نتحدث عن معدل أقل من الطبيعي، وهذا ما أكدته اليوم هيئة الأدوية الأوروبية".





ورغم أن ما فعلته تلك الدول بتعليق استخدام اللقاح لحين التأكد من عدم وجود علاقة بين التجلط واستخدامه، من شأنه أن يزيد من ثقة الناس في سلامة وأمان اللقاحات، إلا أنه أعرب عن قلقه من أن الجمهور العام لا يهتم كثيرا بتصحيح المعلومة، قدر اهتمامه بالخبر الأول، وهو ما من شأنه أن يزيد من الشكوك حول اللقاحات.

ويستبعد سالمان وجود أهداف سياسية خلف قرارات التعليق المتتالية قائلا: "أتصور أن لدى هذه الدول رفاهية استخدام لقاحات أخرى، ولذلك أقدمت على هذه الخطوة".





وعن توقعه بشأن احتمالية مواجهة لقاحات أخرى تعتمد على نفس التقنية المستخدمة في لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، وهي الناقلات الفيروسية، لنفس المشكلة، مثل اللقاح الروسي "سبوتنيك في" قال : "لم يحصل هذا اللقاح بعد على الاعتماد الأوروبي، ولا أعتقد أن طريقه سيكون سهلا في أوروبا، ولكن بشكل عام فإن مسألة تعليق استخدام اللقاحات أمر وارد جدا وطبيعي، وسبق وحدث مع لقاح فايزر عندما قامت النرويج بتعليق استخدامه لـ5 أيام لشكوك حول تسببه في وفاة 20 شخصا، ثم قامت بعد ذلك بإلغاء هذا التعليق عندما تأكدت من عدم وجود علاقة بين استخدام اللقاح وحالات الوفاة".

وشدد على أن لقاح أسترازينيكا لا يزال يستخدم في 142 دولة دون تسجيل أي مشكلة.

وتابع: "لا أعتقد أن العالم يملك رفاهية استبعاد لقاح مهم ثبت فعاليته لمجرد شكوك سيتم دحضها قريبا جدا، لاسيما أن أعداد الإصابات بدأت تزيد، وبتنا على أعتاب موجة ثالثة من انتشار الفيروس".