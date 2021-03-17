موجة ثانية من كورونا تضرب غزة.. ومسؤول يحذّر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، من بدء موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة.

وأكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير، وجود مؤشرات واضحة على دخول القطاع موجة ثانية من فيروس كورونا لكن ببطء شديد، بسبب الزيادة الطفيفة في أعداد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات في الأيام الأخيرة.

وقال ضهير إنّ قطاع غزة دخل فعلياً الموجة الثانية من انتشار الفيروس لكن بوتيرة بطيئة.





وأشار إلى أن الوزارة تتابع الأمر من خلال تعظيم جهوزية الكوادر الصحية بالمستشفيات ومكافحة العدوى، وتكثيف الإجراءات الميدانية.

وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل حالة وفاة واحدة و298 إصابة جديدة بكورونا بعد إجراء 2130 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وبذلك تكون الإصابات ارتفعت إلى 14% من حجم الفحوصات، بعد أن تراجعت في الأسابيع الأخيرة إلى أقل من 5%.







وطالب ضهير بضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة لتجنب ارتفاع معدل الإصابات بشكل أكبر في الأيام المقبلة.

وأوضح أن معدلات الدخول للمستشفيات لا تزال مقبولة ولا تشكّل ضغطاً على المنظومة الصحية، مشدداً على أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية سيمنع العودة لإجراءات الإغلاق مرة أخرى.







ولفت ضهير إلى أن الوزارة تسلّمت حتى اللحظة 60 ألف جرعة من لقاح كورونا تكفي 30 ألف مواطن، متوقعاً وصول 20 ألف جرعة جديدة خلال يومين.

وذكر أن الوزارة دعت الفئة العمرية من 75 عاماً فما فوق للتوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح بهدف الوصول للفئات ذات الخطر الأعلى لحمايتهم من الفيروس وضمان سلامتهم.

