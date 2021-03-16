شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 7 أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، أهم الأعراض الأولى للإصابة بسرطان القولون والمستقيم. وتشمل هذه الأعراض ما يلي: • نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز • نقص الوزن غير المعروف سببه • اضطرابات في البطن كتشنجات أو غازات أو آلام لفترة طويلة • فقرد الدم الشديد الغير معروف سببه • الشعور بعدم إفراغ البطن كاملا عند التبرز • تغير في الإخراج • الوهن والضعف وقلة الشهية مع تدهور الصحة العامة

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: 7 أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.