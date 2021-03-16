شكرا لقرائتكم ضربة جديدة.. لقاح أسترازينيكا ضعيف أمام هذه السلالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تعليق عدة دول استخدام لقاح أسترازينيكا على خلفية مخاوف مرتبطة بتسببه بجلطات في الدم، تلقى اللقاح ضربة جديدة.

ففي تصريح مفاجئ، أعلنت رئيسة قسم المناعة في منظمة الصحة العالمية كاثرين أوبراين أن سلالة بريطانيا تقلل نسبياً من فعالية لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19.

جاء ذلك خلال كلمة أوبراين في اجتماع للبرلمان الأوروبي عبر الفيديو اليوم الاثنين.

جونسون يطمئن

في المقابل، شدد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الاثنين على أن لقاح أسترازينيكا آمن والحكومة على ثقة تامة بشأن استخدامه في حملة التطعيم.

ورداً على سؤال عما إذا كان يمكنه طمأنة الناس بشأن سلامة اللقاح قال: "نعم، يمكنني ذلك"، مضيفاً أن هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا لديها "بعضاً من أكثر المراقبين صرامة وخبرة في العالم. وهم لا يرون داعياً على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم".

كما أوضح: "لذلك فنحن ما زلنا على ثقة تامة بشأن البرنامج وعظيم أن نراه يمضي قدماً بهذه السرعة في مختلف أرجاء بريطانيا".

(تعبيرية)

لا أدلة

يشار إلى أن شركة أسترازينيكا كانت أفادت في بيان أمس الأحد، أن مراجعة لبيانات السلامة الخاصة بمن تم تطعيمهم باللقاح لم تسفر عن أي أدلة على زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية.

وجمدت دول عدة، بينها الدنمارك والنرويج وبلغاريا وإيرلندا، مؤخراً استخدام اللقاح الذي تُصنّعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة، على خلفية المخاوف المرتبطة بتسببه بجلطات بالدم. واليوم الاثنين، علقت ألمانيا استخدام لقاح أسترازينيكا. وأعلنت وزارة الصحة الألمانية الأمر بناء على نصيحة معهد "بول إيرليش" الذي يعطي أذونات استخدام اللقاحات، وذلك للتحقيق في عدة حالات تجلط في الدم.