بينها آلام أسفل البطن … علامات تنذر بالتهاب المبيض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 07:33 مساءً - منذ ساعتين

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء والولادة إن التهاب المبايض هو التهاب بكتيري يرجع لأسباب عدة، منها العلاجات النسائية مثل تركيب اللولب لمنع الحمل وتعدّد العلاقات الجنسية.

وأضافت الرابطة أن أعراض التهاب المبايض تتمثل في آلام أسفل البطن، سواء على جانب واحد أو جانبين، إلى جانب النزيف في خارج موعد الدورة الشهرية وإفرازات المهبل كريهة الرائحة وآلام أثناء الجماع، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الحمى والغثيان والقيء والشعور العام بالإعياء.

وأشارت الرابطة إلى أنه يتم علاج التهاب المبايض بواسطة المضادات الحيوية، محذرة من أن عدم العلاج قد تترتب عليه عواقب وخيمة مثل تسمم الدم أو فقدان الخصوبة.