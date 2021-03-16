بينها قلة النوم … 3 أسباب تؤدي لاستهلاك السكر في فترة بعد الظهر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 07:33 مساءً - منذ ساعتين

كشفت خبيرة التغذية الأسترالية، لورا فورد، عن الأسباب الكامنة وراء احتياج المرء للسكر كل يوم في فترة ما بعد الظهيرة.

فيما يلي ثلاثة أسباب رئيسية تجعلنا نرغب بتناول الحلوى في فترة ما بعد الظهيرة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

عدم تناول ما يكفي من الكربوهيدءات على الغداء

السبب الأول وراء رغبتك في تناول السكر في فترة ما بعد الظهيرة هو أنك لا تتناول ما يكفي من الكربوهيدرات في وقت الغداء.

قالت لورا: “إذا تخطيت الكربوهيدرات في وقت الغداء، فهذا يعني أنك تفقد عنصرًا غذائيًا رئيسيًا يساعدك على منحك الطاقة طوال فترة ما بعد الظهر”.

لتجنب هذا الأمر، توصي لورا بتناول بعض الكربوهيدرات على وجبة الغداء مثل البطاطا الحلوة والأرز البني، لأن الكربوهيدرات تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

عدم تناول طعام كافٍ خلال اليوم

قالت لورا: “إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الطعام خلال اليوم، فإنك ستشتهي السكر لأنك بحاجة إلى الطاقة”. وتوصي لورا بتناول كميات كافية من الطعام خلال اليوم لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة وتجنب تناول أطعمة تحتوي على السكر.

عدم الحصول على ما يكفي من النوم

قد تتساءل ما علاقة النوم بتناول السكر. بحسب لورا، فإن قلة النوم هي السبب الرئيسي لرغبتك في تناول شيء حلو، لأن هرمونات الجوع الغريلين واللبتين تتأثر بنومك، وعند عدم الحصول على كمية كافية من النوم تزداد هرمونات الجوع خلال النهار، مما يولد الرغبة بتناول الأطعمة الحلوة. لذا تأكد من الحصول على ثماني ساعات من النوم على الأقل كل ليلة.