شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الأوروبية للأدوية: فوائد لقاح استرازينكا لكورونا تفوق المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مراقبة الأدوية في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إن فوائد لقاح كورونا الذي تنتجه شركة استرازينكا AstraZeneca لا تزال تفوق المخاطر، جاء ذلك بعد أن أوقفت عدة دول استخدامه بسبب مخاوف بشأن تجلط الدم، وذلك وفقا لما ذكره موقع USNews.

وقال إيمير كوك، المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للأدوية EMA، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن حوادث الجلطة الدموية، التي وصفها بأنها "نادرة جدًا"، كانت ناجمة عن اللقاح، لكن الخبراء كانوا يقيمون هذا الاحتمال.

وأضاف المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للأدوية، إن الثقة في سلامة اللقاحات كانت بالغة الأهمية، وكانت الوكالة تجري تقييمًا لكل حالة على حدة.

وأبلغ كوك بمؤتمر صحفي "إن الفوائد لا تزال تفوق المخاطر، لكن هذا مصدر قلق جاد ويحتاج إلى تقييم علمي جاد ومفصل، موضحا إن هذا ما نشارك فيه في الوقت الحالي."

وأوضح كوك، إن النتائج ستتم مناقشتها خلال مراجعة الوكالة الأوروبية للأدوية EMA يوم الخميس، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن النتائج.

علقت السويد ولاتفيا يوم الثلاثاء استخدام اللقاح، مما رفع عدد دول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 12 دولة منذ ظهور تقارير لأول مرة عن حدوث مضاعفات ناتجة عن لقاح استرازينيكا AstraZeneca لفيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، قد أكد اليوم،" إنه لا يوجد دليل على أن لقاح استرازينيكا تسبب في مضاعفات، ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى نتمكن من إنقاذ الأرواح ووقف المرض الشديد من فيروس كورونا.