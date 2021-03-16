فوائد الزنك للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:37 مساءً - يعتبر الزنك من الأملاح المعدنية الطبيعية التي يحتاجها الجسم، وخاصة للأطفال، وبسبب أهميته فيجب الحرص على تقديمه للطفل في مراحل عمره الأولى، حيث يساعد الزنك على تحفيز أكثر من 300 أنزيم داخل الجسم، كما يبلغ الاحتياج اليومي من الزنك 10 مليغرام للطفل، والزنك من العناصر المهمة لإنتاج البروتين والمادة الوراثية في خلايا الجسم، كما أنه يساعد مع هرمون الأنسولين بشكل طبيعي على حرق الكربوهيدرات، مما يحمي الجسم من الإصابة بالسكري وخاصة سكر الأطفال، ولذلك تشير إختصاصية التغذية ندى مرزوق إلى أهمية الزنك ومصادره بالنسبة للطفل كالآتي.

فوائد الزنك للطفل

من مصادر الزنك الطبيعية

يعتبرعنصر الزنك وقاية للطفل من أعراض الأنيميا.

ويعمل على زيادة التركيز والذكاء عند الطفل، وتطوير قدراته العقلية.

يخفف الطفح الجلدي الناتج من التهاب الحفاضات.

يعالج الاسهال الذي يصيب بعض الأطفال بسبب سوء التغذية.

ويعالج اضطرابات فرط الحركة ونقص الانتباه والطنين.

أين يتوافر الزنك بكثرة؟

يتوافر في اللحوم والمكسرات

يتوافر في اللحوم الحمراء وخصوصاً في حال طبخها على نار هادئة.

ويتوافر في الخس والمشروم" الفطر.

كما يتوافر في المكسرات.

ويتوفر في البطاطا والمحار.

وحليب الأم والحليب البقري.

كما يتوافر في الفاصولياء المعلبة والطازجة.

أعراض نقص الزنك عند الأطفال

نقصه يسبب الكسل والخمول