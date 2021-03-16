مناعة المرأة الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:37 مساءً - جدول محتوى

1-أسباب نقص المناعة عند الحامل

2-أعراض نقص المناعة عند الحامل

3-علاج نقص المناعة عند الحامل

4-كيفية تقوية المناعة عند الحامل

5-تأثير الأعشاب الطبية على مناعة الحامل

مناعة الجهاز المناعي للحامل من النعم التي لا تقدر بثمن داخل جسم الإنسان، فهو يحميه تلقائيًّا من ملايين الفطريات والبكتيريا والفيروسات التي تهاجمه يوميًّا، وفترة الحمل لها خصوصيتها إذ يحدث خلالها الكثير من التغيرات الهرمونية داخل جسم المرأة، وهو ما يتنج عنه بطبيعة الحال ضعف في مناعة الحامل..عن أسباب نقص هذه المناعة وأعراضها..وطرق علاجها تحدثنا الدكتورة شريفة عبد الوهاب أستاذة أمراض النساء والولادة

1-أسباب نقص المناعة عند الحامل

إجراءات الجسم لتقبل وجود كائن جديد..يؤدي لخلل في جهاز المناعة

يعود السبب في نقص المناعة لدى المرأة الحامل وخاصة في شهور الحمل الأولى إلى قيام الجسم بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تقبُّل وجود كائن جديد لدى المرأة، مما يؤدي إلى حدوث خلل واضح في جهاز مناعة المرأة

هذه التغيرات تؤثر في كفاءة أجهزة المناعة لدى الحامل ، ويعرضها بشكل أسرع للإصابة بالعديد من الأمراض والبكتيريا والفيروسات والالتهابات.

2-أعراض ضعف المناعة عند الحامل

نزلات البرد والأنفلونزا..من أعراض نقص المناعة

تختلف أعراض ضعف المناعة لدى الحوامل من سيدة لأخرى، ولكن أشهرها:

زيادة قابلية الجسم للإصابة بالأمراض المعدية المختلفة المنتشرة عبر الجو، كنزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي.

برودة الأطراف كاليدين والأذنين والقدمين والأنف، نتيجة لتعرض الأوعية الدموية للالتهابات المختلفة.

التعرض لمشاكل مثل الإسهال والغثيان وفقدان الشهية، حدوث اضطرابات في الدم، كالإصابة بأمراض فقر الدم، ونقص عدد الصفائح الدموية.

الشعور بآلام في المفاصل. الشعور بالتعب والإعياء الشديدين. تكرار الشعور بالصداع. جفاف العينين.

3-علاج نقص المناعة عند الحامل

تناول الحامل للأغذية الصحية يعالج مشكلة نقص المناعة

يمكنك علاج مشكلة نقص المناعة خلال فترة حملك من خلال الحصول على كميات كافية من الحديد.. سواءً عن طريق الطعام الغني بالحديد أو المكملات الغذائية التي تحتوي عليه

الحديد يقوي جهازك المناعي خلال الحمل، بالإضافة إلى أنه يزيد طاقتكِ ويساعدكِ في التغلب على التوتر والضغط العصبي، لذا يجب ألا يقل المحتوى اليومي للحديد في طعامكِ عن 27 ملليجرامًا يوميًّا.

وعليك أيتها الحامل مد الجسم بفيتامين "د" ..نظرا لأهميته في دعم جهازكِ المناعي بدرجة كبيرة، وتنظيم عمل الخلايا التي تكافح العدوى

وتزداد الحاجة لفيتامين "د" خلال الحمل، نتيجة لحاجة الجسم في الثلث الأخير من الحمل إلى الكالسيوم، والجرعة اليومية التي ينصح بها هي 600 وحدة دولية.

احرصي على تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة، وتجنبي قدر الإمكان الطعام غير الصحي.

إضافة البروبيوتيك (بكتيريا نافعة)الذي يضاف إلى نظامك الغذائي.. يعمل على توازن البكتيريا الطبيعية الموجودة في الأمعاء وتعزز عملها.

النوم الجيد.. يؤثر النوم تأثيرًا عميقًا على كفاءة عمل الجهاز المناعي للجسم، فاحرصي على ألا يقل عدد ساعات نومكِ عن سبع إلى تسع ساعات خلال الليل.

اهتمي بتناول الأطعمة الصحية والالتزام بالمكملات الغذائية التي سيصفها لك الطبيب المشرف ، واحرصي على المتابعة المنتظمة معه والالتزام بتعليماته

4-كيفيّة تقوية المناعة عند الحامل

تناولي الخضروات والحمضيات لزيادة مناعتك

تناول الأطعمة التي من شانها زيادة المناعة، حيث يكون ذلك من خلال تناول الأطعمة الصحية والمفيدة مثل الخضروات، والحمضيات، والثوم، والمكسرات، والبيض، واللحوم بأنواعها

هذه الأطعمة إمداد المرأة الحامل بالأحماض الأمينية، والفيتامينات المهمة ، بالإضافة إلى العديد من المعادن المهمة التي تساهم في تقوية الجسم بشكل عام.

تجنُّب تناول منتجات الألبان غير المُبسترة. عمل فحص الحالة المناعية قبل الحمل للتأكد من عدم وجود الإصابات الفيروسية الشائعة مثل الحصبة الألمانية، والحصبة، وشلل الأطفال.

تجنب التعرض للإصابة بمرض الجدري خاصة إذا كانت السيدة غير متحصنة منه، مع الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، حيث إنّ لهذه الوجبات العديد من الأضرار خلال فترة الحمل بالذات

الإكثار من شرب الماء؛ لأنّ تراكم السموم في الجسم يساهم في زيادة ضعف جهاز المناعة، وبالتالي ضعف الجسم

الابتعاد عن عوامل التوتر والقلق ،والحرص على الاسترخاء، وممارسة تمارين اليوغا، والتأمل، والاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

تناول المكملات الغذائية التي يصفها الطبيب، حيث يحتاج الجسم خلال هذه الفترة إلى عناية خاصة ويكون ذلك من خلال المكملات الغذائية التي تساهم في نمو الجنين

5-تأثير الأعشاب الطبية على مناعة الحامل

الأعشاب الطبية ذات فائدة عظيمة لصحة الإنسان، ويمكن أن يكون الإسراف فيها ضاراً في حال كان استخدامها دون استشارة الطبيب، أو تناولها بكميات كبيرة، ولذلك يجب على الحامل أن تتوخى الحذر

أولا..عشبة الإشنسا

عشبة الأشنسا..لتقوية مناعة الحامل

أستخدم الهنود الذين استوطنوا أمريكا قديماً هذه العشبة بشكل كبير وفعال وخاصة في علاج لدغات الحشرات

وتعتبر هذه النبتة آمنة الاستخدام وذات فاعلية قوية في تقوية المناعة عند الحامل..إضافة إلى فوائدها لمقاومة وعلاج البرد أثناء الحمل

ويمكن للحامل أن تستخدم منقوع أوراق نبات الإشنسا دون إفراط لتقوية مناعة جهازها التنفسي

ثانيا..الزنجبيل

الزنجبيل..يقوي جهاز مناعة الحامل

يعتبر الزنجبيل من مضادات الأكسدة القوية

حيث يعمل على تقوية جهاز المناعة لمكافحة أمراض متعددة، ومحاربة نوبات آلام الرأس الحادّة، فلا تحتاج الحامل للمسكنات

كما أنه يقلل من الغثيان والرغبة في القيء في الأشهر الأولى من الحمل

ويعمل على تهدئة المعدة و يقلل الشعور بالصداع

ثالثا..الزعتر

الزعتر..يزيد مناعة المرأة الحامل

يصفه الأطباء بأنه يقوم بفعل التطهير والتعقيم والتنظيف خصوصاً للمعدة والمسالك التنفسية

ويعمل الزعتر على زيادة مناعة المرأة الحامل، وبالتالي يحافظ على صحة الأم والجنين

لا يفضل تناوله في الشهور الأولى من الحمل لما له من آثار على الرحم غير مستحبة

في الأشهر الأولى من الحمل يعمل الزعتر على حماية الجنين من التشوهات

كما يعمل على تنشيط عضلات الرحم وتسهيل الولادة

ويحتوي على زيوت أساسية لها خصائص قوية مضادة للجراثيم، كما أن شاي الزعتر يساعد على قمع بعض الالتهابات

ويحمي الغشاء البريتوني الذي يبطن الأعضاء الداخلية مما يزيد من مناعة الجسم

رابعا..القراص

القراص..يمنع إصابة الحامل بالجلطاتمناعة