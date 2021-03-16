6 فوائد صحية لتناول الرمان أثناء الرضاعة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:37 مساءً - جدول المحتوى

1- ما هو الرمان؟

2- هل من الآمن تناول الرمان أثناء الرضاعة؟

3- الفوائد الصحية لتناول الرمان أثناء الرضاعة

4- الآثار الجانبية لتناول الرمان أثناء الرضاعة

هل ترغبين في معرفة كيفية زيادة عدد الهيموجلوبين أثناء الرضاعة الطبيعية؟ هل تبحثين عن طرق للوقاية من أمراض الفم والأسنان أثناء إرضاع طفلك؟ إذا أجبت بنعم على أي من السؤالين، فعليك التفكير في ضم عصير الرمان أو الرمان في نظامك الغذائي. الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center تكشف لنا أهم فوائد الرمان للرضاعة الطبيعية.

لما النائلي

1- ما هو الرمان؟

ورد ذكر الرمان في القرآن الكريم

الرمان فاكهة غنية بالألوان ومغذية ذات قشرة سميكة، وحبوب حمراء شهية، يستمد الرمان اسمه من الاسم الفرنسي الأوسط "بوم غارنيت"، والذي يعني "بذرة التفاح". تشتهر الفاكهة أيضًا باسم التفاح الصيني، وتحتوي على كميات عالية من العناصر الغذائية. لذلك عليك كأم مرضعة، يجب أن تحرصي على إدراجه في نظامك الغذائي.

2- هل من الآمن تناول الرمان أثناء الرضاعة؟

استشيري طبيبك

نعم! من الآمن تمامًا شرب عصير الرمان أثناء إرضاع طفلك، فإن تناول الرمان الطازج أو عصره يعد بديلاً أفضل عن تناول المكملات الغذائية، ورغم ذلك استشيري طبيبك قبل أن برمجي الرمان في نظامك الغذائي. سيقوم الطبيب بتحليل حالتك ويوصيك بالكمية المناسبة من الفاكهة لضمان سلامة مولودك الجديد.

3- الفوائد الصحية لتناول الرمان أثناء الرضاعة

له فوائد صحية وجمالية

1. يعالج اضطرابات المعدة:

عصير الرمان فعال للغاية في علاج اضطرابات المعدة، مثل الدوسنتاريا. وشرب عصير الرمان الطازج يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي أثناء الرضاعة.

2. العناية بالأسنان:

يقلل الآثار الخطرة لتلوح الأسنان ويمنع العديد من أمراض الفم. يمتلك الرمان خواص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا تضمن صحة أسنانك والعناية بها..

3. يمنع فقر الدم:

تساعد فاكهة الرمان وعصيرها على تعزيز تدفق الدم في الجسم. فمحتوى الحديد العالي في الرمان يقلل أعراض فقر الدم أثناء إرضاع طفلك. ويعالج بشكل فعال التعب والدوخة وفقدان السمع والإرهاق.

4. يعالج هشاشة العظام:

يعالج الرمان تصلب وسماكة جدران الشرايين والمفاصل والغضاريف. هذه الخاصية تجعل الرمان علاجًا فعالًا لهشاشة العظام وتصلب الشرايين.

5. غني بالبوتاسيوم:

يعتبر الرمان مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، لذلك فهو يمنع مشاكل الكلى والالتهابات أثناء إرضاع طفلك حديث الولادة.

6. مصدر غني بفيتامين ج والألياف:

تحتوي بذور الرمان على كميات عالية من فيتامين "سي" لدرجة أنها تساعد على تلبية نسبة 40٪ اليومية الموصى بها من العناصر الغذائية الأساسية. كما أن المستويات العالية من الألياف في الفاكهة تنظم ضغط الدم وتشبع جوعك. إذا وجدت صعوبة في مضغ وتناول بذور الرمان، فيمكنك وضعها كإضافات في دقيق الشوفان أو الزبادي وتناولها.

4- الآثار الجانبية لتناول الرمان أثناء الرضاعة

نادراَ ما تحدث أعراض جانبية

نادراً ما تصاب النساء الحوامل بأي آثار جانبية بعد تناول الرمان، على الرغم من أن بعض النساء قد يعانين من الحساسية. فيما يلي بعض الآثار الجانبية الشائعة لتناول الرمان أثناء الرضاعة الطبيعية:

• طفح جلدي أو حكة غير مبررة

• قشعريرة

• صعوبة التنفس أو التنفس

• صعوبة البلع

• تورم الشفتين أو الحلق أو الفم أو اللسان

إذا اكتشفت أنك تعاني من أي ردود فعل تحسسية بعد تناول الفاكهة، فأنت بحاجة إلى طلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.