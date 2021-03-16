رغم الآثار الجانبية.. إثيوبيا تعلن استمرار التطعيم بلقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت ليا تاديسي، وزيرة الصحة الإثيوبية في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن وزارتها ستستمر باستخدام لقاح أسترازينيكا لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة ليا تاديسي أن "أي لقاح له أضرار جانبية طفيفة، ورغم ذلك حتى الآن لم نواجه أي أضرار من لقاح أسترازينيكا، ولذا سنستمر في استخدامه".

وكشفت أنه لم تظهر أي أعراض على من تلقوا اللقاح حتى الآن، و"إذا طرأت متغيرات سنقوم برصدها، إلى حين ذلك سنستمر باستخدام اللقاح في إثيوبيا".

وقالت وزيرة الصحة إن وزارتها قامت بإعداد مواد تعليمية بلغات مختلفة بهدف توعية المجتمع حول لقاح أسترازينيكا.

وكانت إثيوبيا قد تسلمت مؤخرا 2.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، عقب استلام شحنة اللقاحات بمطار بولي الدولي الأسبوع الماضي، إن توفير اللقاحات مهم لإثيوبيا، مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة في تزايد، وأن اللقاحات لن توقف انتشار المرض، وستتواصل الجهود لوقف انتشاره.





وحذرت الوزيرة من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وقبل أن يخرج الموقف عن السيطرة ينبغي على الجميع ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.