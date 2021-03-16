شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا يوجد دليل أن لقاح استرازينيكا تسبب فى مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، إن لجنتها الاستشارية تراجع التقارير المتعلقة بلقاح استرازينيكا، وستصدر نتائجها في أقرب وقت ممكن، لكنها قالت إنه من غير المرجح أن تغير توصياتها الصادرة الشهرالماضي، للاستخدام على نطاق واسع.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير: " لا يوجد دليل على أن اللقاح تسبب في مضاعفات، ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى نتمكن من إنقاذ الأرواح ووقف المرض الشديد من الفيروس

من جانبه قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان أوقفت استخدام لقاحات استرازينيكا AstraZeneca كإجراء احترازي، بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح من دفعتين تم إنتاجهما في أوروبا.

وأوضح، إن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه المضاعفات مرتبطة بالتطعيم، ولكن من الممارسات الروتينية التحقيق فيها، ويظهر أن نظام المراقبة يعمل وأن الضوابط الفعالة موجودة.

تقوم اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بمراجعة البيانات المتاحة، وهي على اتصال وثيق بوكالة الأدوية الأوروبية ، وستجتمع اليوم،

أتلقى كل يوم تقريبًا مكالمات من كبار القادة السياسيين حول العالم يسألون عن موعد تلقي بلادهم لقاحاتهم من خلال مبادرة كوفاكس COVAX، موضحا إن البعض منهم محبط، وأنا أفهم السبب، وهم يرون أن بعضًا من أغنى دول العالم تشتري ما يكفي من اللقاحات لتحصين سكانها، في حين أن بلدانهم لا تملك شيئًا، مضيفا، نرحب بالتزام دول المجموعة الرباعية بتقديم ما يصل إلى مليار جرعة من اللقاح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال مبادرة كوفاكس COVAX.

وقال، نستمر في دعوة جميع الدول للعمل بشكل متضامن لضمان بدء التطعيم في جميع البلدان خلال المائة يوم الأولى من هذا العام، حيث بقي لدينا 26 يوما.

يصادف أمس الذكرى السنوية الأولى لإطلاق صندوق الاستجابة التضامنية لفيروس كورونا، وهو تعاون غير مسبوق بين منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة الأمم المتحدة، والعديد من الشركاء الآخرين لتوفير الأموال للاستجابة للوباء، بما في ذلك التأهب الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية وخطة الاستجابة.

بفضل سخاء الأفراد والشركات، جمعنا خلال العام الماضي 242 مليون دولار أمريكي من أكثر من 662 ألف متبرع، موضحا إن هذه هي المرة الأولى في تاريخها التي تتلقى فيها منظمة الصحة العالمية تبرعات من عامة الناس.

وقال تيدروس، قبل 3 أسابيع، أطلقنا خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية لعام 2021، والتي تحدد كيف ستدعم منظمة الصحة العالمية البلدان في الاستجابة للوباء، والموارد التي نحتاجها للقيام بذلك، وتدعو الخطة إلى متطلبات إجمالية قدرها 1.96 مليار دولار أمريكي، مضيفا، ندعو الجميع الآن إلى دعم خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية لعام 2021 من خلال صندوق استجابة التضامن.

سيتم استخدام الأموال التي يتم جمعها لقمع انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح ومحاربة وباء المعلومات وتسريع الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات.

وقال، عندما أطلقنا صندوق الاستجابة التضامنية قبل عام واحد، لعبت مؤسسة الأمم المتحدة دورًا حيويًا في تحقيق ذلك، يشرفني اليوم أن أرحب بإليزابيث كوزينز، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة الأمم المتحدة.