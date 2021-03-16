حمية البندق الاسرع في حرق الدهون في 10 ايام 

بيروت - نادين محمد - تعتبر حمية البندق من الاسرع في حرق الدهون. ومن المفيد تعلم كيفية تطبيقها لمدة 10 ايام فقط. وهي من الحميات سهلة التطبيق. ورغم هذا يجب الا يتم اتباعها لأكثر من هذه المدة. والسبب انها لا تحتوي على كل المغذيات الضرورية التي يحتاج اليها الجسم. وبعد انتهاء مدتها من المهم الحرص على اعتماد برنامج حياتي صحي يقوم على الامتناع عن تناول السكريات في الفترة الفاصلة بين الوجبات وعلى ممارسة الرياضة. وهذه تفاصيل رجيم البندق لحرق الدهون في 10 ايام.



من الممكن الاستفادة من حمية البندق من خلال تطبيقها لمدة لا تزيد على 10 ايام. وخلالها يمكن تناول الاطعمة المتنوعة التي تزود الجسم بالمغذيات وتساعد على حرق الدهون الضارة الزائدة بسرعة.

الفطور

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تعتبر هذه الوجبة اساسية لأنها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها خلال النهار. واثناء اتباع برنامج هذا الرجيم يمكن ان يتم تناول عدد من الاصناف الصحية.

- طبق كبير من السلطة، قبضة من البندق، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، كوب من القهوة من دون سكر.

- او قطعة صغيرة من البيتزا النباتية التي تحتوي على الطماطم والاعشاب والجبنة قليلة الدسم والبندق المفروم، كوب من الحليب قليل الدسم.

- او قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، قبضة من البندق، كوب من عصير البرتقال، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

الغداء

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من المهم ان تحتوي هذه الوجبة على الكثير من المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم من اجل اداء وظائفه الاساسية المختلفة.

- طبق من الشوربة المصنوعة من دون دسم، الافضل ان تحتوي على مكونات مثل الشمر والطماطم وزيت الزيتون والبندق المفروم، كوب من عصير الطماطم.

- او حبة بطاطا مشوية متوسطة الحجم من دون ملح، طبق من السلطة المشكلة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، مع حبات البندق.

- او طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق صغير من سلطة الفواكه، قبضة من البندق.

الوجبات الخفيفة

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يسمح هذا الرجيم بتناول بعض الوجبات الصحية الخفيفة وخصوصاً في فترة ما بعد الظهر، اي بعد وجبتي الغداء والعشاء. ويمكن ان تحتوي على:

- قبضة من المكسرات النيئة غير المطهوة والخالية من الملح مع التركيز على البندق.

- قبضة من البندق مع حبة تفاح.

- حبتان من التمر، قبضة من المكسرات وخصوصاً البندق.

العشاء

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الافضل ان يكون العشاء الذي يحتوي عليه برنامج حمية البندق على اصناف خفيفة.

- 3 ملاعق صغيرة من دقيق الشوفان، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، كوب من الشاي الاخضر، قبضة من البندق.

- او طبق سلطة مع قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم والقليل من زيت الزيتون، كوب من خلاصة نباتية من دون سكر، قبضة من البندق.

- او طبق من سلطة مع الجزر، قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم، قبضة من الفاكهة المجففة والبندق.

فوائد الرجيم

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اذاً تعتبر حمية البندق من الاسرع في حرق الدهون التي تتراكم تحديداً في مناطق الخاصرتين والارداف وغيرها. كما انها تعود على الجسم بالعديد من الفوائد.

- تمده بالعديد من المكونات الغذائية الاساسية.

- تساعد على تنشيط عمل الدماغ.

- تعتبر مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وامراض القلب والاوعية الدموية.

- تحتوي على البروتين والاحماض الامينية المهمة.

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- تعتبر مصدراً مهماً لمضادات الاكسدة والكالسيوم والبوتاسيوم المفيدين لعمل الجهاز العصبي.

- يمكن الاعتماد عليها لعلاج مشاكل الامعاء والجهاز البولي.

- يحتوي البندق على الفيتامينين E وB وعلى الكثير من مضادات الاكسدة. ولهذا من المهم اتباع حمية البندق الاسرع في حرق الدهون بين الحين والآخر.

