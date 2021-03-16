ضربة جديدة.. المرض ينهي الحياة السياسية لقطب بارز بـ"حزب ميركل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الحظ العاثر يحيط بالحزب الديمقراطي المسيحي الألماني الحاكم، فبعد ضربات فساد وخسائر انتخابية، جاء المرض ليزيح برلماني بارز.

وكتب النائب ومفوض البرلمان في وزارة الدفاع، بيتر تاوبر "46 عاما" على صفحته بموقع فيسبوك "الخطوة ليست سهلة بالنسبة لي".



ووفق ما كتبه تاوبر الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي المسيحي، فإنه قرر الانسحاب من الحياة السياسية بسبب المرض.

وأضاف تاوبر "في عيد الفصح، سأستقيل من منصبي كمفوض، وناقشت ذلك مع المستشار الاتحادي أنجيلا ميركل، ووزير الدفاع، إنغريت كرامب كارنباور"، متابعا أنه "سيستقيل من منصبه كنائب بالبرلمان أيضا في أقرب وقت ممكن".

وأوضح "بعد مرضي الذي أصبت به قبل 3 سنوات، أصبح من الضروري إجراء عمليتين جراحيتين؛ أجريت الأولى بالفعل في نهاية يناير "كانون ثاني" الماضي، وأجبرتني العملية الثانية على أخذ استراحة أطول".

وتاوبر الذي يعد من أهم سياسيي الحزب الديمقراطي المسيحي، يعاني من مرض التهاب الرتج المعوي، وتحدث عن مرضه علنا للمرة الأولى في 2017، بعد أن ظل في المستشفى لمدة شهر ونجا بصعوبة من الموت.

وقبل ستة أشهر على انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاج) المقررة سبتمبر/ أيلول المقبل، مُني حزب ميركل المسيحي الديمقراطي بنتائج سيئة غير مسبوقة في انتخابات البرلمان المحلي بولايتي بادن-فورتمبيرغ وراينلاند-بفالتس التي جرت الأحد.

وسجل الحزب في ولاية بادن-فورتمبيرغ أسوأ نتائجه، حيث حصل على 24.1% من الأصوات، بتراجع قدره 2.9 نقطة مئوية عن انتخابات عام 2016. وفي ولاية راينلاند-بفالتس، تراجعت الأصوات المؤيدة للحزب من 31.8% إلى 27.7%، وكانت هذه أيضا أسوأ نتيجة له في الولاية.

وتفاقم هذه النتائج أزمة عصيبة يعيشها الحزب والاتحاد المسيحي "تحالف سياسي محافظ يقوده"، بعد تفجر 3 فضائح فساد مدوية لنوابهما تتعلق بالإثراء الشخصي في صفقات أقنعة طبية "كمامات".

ومن المقرر أن يتخذ حزب ميركل، وحليفه في بافاريا، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، قرارًا في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن مرشح تحالفهما "الاتحاد المسيحي" لمنصب المستشار في الانتخابات الاتحادية المقررة سبتمبر/أيلول.

لكن نتائج انتخابات الأحد، تضعف موقف حزب ميركل، ورئيسه الحالي، أرمين لاشيت، بقوة في مواجهة الحليف الأصغر؛ الاجتماعي المسيحي ورئيسه ماركوس زودر في مفاوضات تحديد مرشح التحالف لمنصب المستشار.