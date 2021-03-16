شكرا لقرائتكم خبر عن ايلون ماسك يتوج نفسه «ملك التكنو» لشركة تسلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توج الرئيس التنفيذي لشركة السيارات «تسلا»، الملياردير البريطاني ايلون ماسك، نفسه بلقب «تكنو كينغ» (ملك التكنو).

ايلون ماسك اصبح يحمل لقب «تكنو كينغ» (ملك التكنو)، بحسب بيان صادر عن الشركة، اليوم الاثنين، وقد نشر على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (.(SEC

كما أفاد البيان حصول المدير المالي لشركة «تسلا«، زاك كيرخورن، على لقب (سيد الكوين)»ماستر أوف كوين«، وذلك في أعقاب شراء الشركة لعملات»بيتكوين«بقيمة 1.5 مليار دولار مؤخرا.

وقد افاد البيان ان من المقرر احتفاظ كلا من ايلون ماسك وزاك كيرخورن في الوقت نفسه بألقابهما الحالية، وهي الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والمدير المالي لها.

ولم يشرح ايلون ماسك أو كيرخورن بالتفصيل معاني ألقابهما الجديدة أو المقصود من هذه الألقاب الجديدة، فقد رجح جي بي ستروبل، وهو كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة «تسلا» أن لقب ماسك الجديد يحمل إشارة إلى شدة ولعه بموسيقى «التكنو»، بدلاً من دوره في هندسة «تسلا»، وهذا بحسب شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

كما ذكر بيان اخر وان رئيس شركة أوتوموتيف جيروم جيلين قد انتقل إلى منصب رئيس شركة تسلا للشاحنات الثقيلة اعتبارًا من 11 مارس الجاري.

يشار إلى أم ماسك على علاقة بالموسيقي غرايمز، وطرح العام الماضي مقطوعته الموسيقية الراقصة الإلكترونية بعنوان «لا تشك في جاذبيتك» على تطبيق «ساوند كلاود» المشهور.

واقترح بي جي ستروبل أيضا السر وراء تسمية ايلون ماسك نفسه بـ«ملك التكنو» لإضافته «كهف صاخب» بحسب تعبيره إلى المصنع الذي تقوم شركة «تسلا» ببنائه حاليا في العاصمة الألمانية برلين.

وفي الشهر الماضي، كشفت Tesla عن شراء 1.5 مليار دولار من البيتكوين وستقبلها قريبًا كطريقة دفع للسيارات، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة البيتكوين الأكثر شهرة في العالم.

وأدى الترويج الأخير لـ Musk لـ dogecoin على Twitter أيضًا إلى رفع سعر تلك العملة المشفرة بطريقة مفاجأة.

وبعد شراء تسلا لعملة Bitcoin فقذ سجلت ارتفاعات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لكنها تراجعت حوالي 5 %.