شكرا لقرائتكم خبر عن لخفض النفقات.. نوكيا تعتزم تسريح 10 آلاف موظف خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخطط مجموعة نوكيا للاتصالات الفنلندية لإلغاء ما بين 5000 و10000 وظيفة في غضون العامين المقبلين لخفض التكاليف وزيادة الاستثمار في القدرات البحثية.

وحسب رويترز قالت الشركة في بيان إنها تتوقع إعادة هيكلة ما بين 600 مليون يورو إلى 700 مليون يورو بالاضافة إلى الرسوم المرتبطة بها بحلول 2023.

وتتوقع شركة نوكيا أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى خفض قاعدة التكاليف بنحو 600 مليون يورو بحلول نهاية عام 2023، وتحقيق نصف المدخرات في عام 2021.

وأوضحت الشركة إن هذه المدخرات ستعوض الاستثمارات المتزايدة في البحث والتطوير والقدرات المستقبلية والتكاليف المتعلقة بتضخم الرواتب.

ونوكيا هي شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات متعددة الجنسيات مقرها في فنلندا، وتعتمد بشكل أساسي على منتجها الرئيسي وهو الهواتف النقالة، كما تقدم الشركة خدمات الإنترنت والعديد من التطبيقات.