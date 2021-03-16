شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أضرار السمنة على صحة الكلى وطرق الوقاية من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى جزء مهم من جسم الإنسان مسئولة عن مساعدة الجسم على التخلص من السموم والنفايات الأخرى الناتجة عن الأنشطة الأيضية لمختلف الخلايا والأنسجة والأعضاء في الجسم، يمكن أن تؤدي وظيفة الكلى غير الفعالة في الجسم إلى العديد من المشكلات الصحية تشمل بعض العلامات الشائعة للكلى غير الصحية عدم القدرة على النوم وكثرة التبول وتشنجات العضلات ومشاكل الجلد ووجود دم في البول يمكن أن تكون العديد من الأشياء عاملاً مساهماً في تطور أمراض الكلى.

ووفقا لتقرير لموقع time now news فإن زيادة الوزن تجعل الجسم عرضة للعديد من الأمراض والحالات، السمنة هي واحدة من أكثر الحالات شيوعًا ويمكن أن تسبب خللاً وظيفيًا في جسم الإنسان، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلات Sage بعنوان "السمنة ومرض الكلى: العواقب الخفية للوباء" ، فإن السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية لتطور أمراض الكلى مثل مرض الكلى المزمن (CKD) علاوة على ذلك ، للسمنة عواقب مباشرة على الظروف الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في مرض الكلى المزمن.

نصائح للوقاية من السمنة

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع السمنة:

نظام غذائي خاضع للسيطرة: يمكن أن يساعدك النظام الغذائي المتوازن والمراقب على التحكم في الوزن وبالتالي منع السمنة. قم بتضمين الأطعمة في نظامك الغذائي الغني بالألياف الغذائية وأحماض أوميجا 3 الدهنية للمساعدة في بناء التمثيل الغذائي الصحي للجسم تجنب الأطعمة المصنعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

التمارين الرياضية: طريقة رائعة لحرق الدهون من خلال ممارسة الرياضة.

نظرًا لأن تراكم الدهون يمكن أن يؤدي إلى السمنة، فإن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في الوقاية منها التمرينات الرياضية الصارمة.

تناول الطعام ببطء: يمكن أن يساعد الأكل ببطء في منع السمنة لأنه يساعد على الشعور بالامتلاء، وبالتالي تقليل تناول السعرات الحرارية، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد مضغ الأطعمة بشكل صحيح في تحسين عملية الهضم.