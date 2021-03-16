فائدة صحية ذهبية لممارسة الرقص في سن الشيخوخة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 9:34 صباحًا

للرقص فوائد صحية وجسدية عديدة، ويرجع ذلك بسبب قدرة الرقص على كسر الضغط والقلق من خلال الحركات التي تعمل على زيادة نشاط وقوة عضلات الجسم.

هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى الفوائد الجسدية والعقلية للرقص، إذ كشفت دراسة أن الرقص كل يوم له تأثير واضح على تحسين أداء وظائف المخ، وذلك بحسب ما نشره موقع “تايمز أوف إينديا”.

جرى الخبراء من جامعة روتجرز الأمريكية في ولاية نيو جيرسي الدراسة على مجموعة من المتطوعين الأمريكيين من أصل أفريقي، كان جميع المشاركين فوق سن الستين، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى اتبعت أسلوب حياة خامل، بينما انغمست الأخرى في حصص وتمارين الرقص لمدة ساعتين كل أسبوع، لمدة 20 أسبوعا.

وأخضع الباحثون بعض المشاركين لفحوصات دماغية، التي تركز على الفص الصدغي الإنسي للدماغ، وبصرف النظر عن ذلك، طُلب من جميع المشاركين إكمال سلسلة من الاختبارات المعرفية خلال فترة الدراسة.

كشفت الدراسة أن الراقصين المنتظمين لديهم نشاط دماغي مختلف، وهو مشابه لنشاط البالغين الأصغر سنا منهم، إلى جانب ذلك، كان أداء الأشخاص الذين رقصوا أفضل من ذي قبل في الاختبار، وزادت قدرتهم على التعلم والاحتفاظ بأي معلومات، وأصبحوا قادرين على معالجة أي مواقف جديدة بشكل أكثر منطقية.

ولفت الخبراء النظر إلى أن هذه الدراسة لم تكن الأولى من نوعها لتسليط الضوء على فوائد الرقص في سن الشيخوخة، إذ تم إجراء العديد من الدراسات في الماضي والتي ربطت بين الرقص وتحسين وظائف الدماغ.

وأشارت الدراسات إلى أن تحريك الجسم على النبضات وإيقاع النغمات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف ويمكن أن يحافظ على القدرات الحركية والمعرفية والإدراكية في سن الشيخوخة.

لا يتعين عليك اتباع أي خطوات محددة أثناء ممارسة الرقص، ما عليك سوى متابعة تدفق وتحريك جسمك، لكن يجب أن تمارسه بانتظام واتساق، إذ يعتبر الرقص لمدة 30 دقيقة أو ساعة واحدة، بتكرار خمس مرات في الأسبوع مفيدا جدا للصحة بشكل عام.