رجيم يوم الام السريع لنحت الجسم في ايام قليلة 



بيروت - نادين محمد - من المهم التعرف على برنامج رجيم يوم الام الجديد والسبب انه يساعد على نحت الجسم وحرق الدهون في ايام قليلة جداً. ومن اجل الحفاظ على النتيجة من المفيد بعد هذا الحرص على اتباع نظام حياتي وغذائي صحي. ولهذا يجب التوقف عن تناول المأكولات الجاهزة والدسمة وتلك الغنية بالسكر. كذلك من الضروري ممارسة النشاط البدني بانتظام. وهكذا يمكن نحت الجسم باتباع رجيم عبد الام السهل والسريع.

برنامج الرجيم



من اجل نحت الجسم وخسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في 7 ايام من المهم الالتزام باتباع قواعد الرجيم.

اليوم الاول





الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون اضافة الملح، قطع من الخيار واوراق نعناع وشرحات طماطم، قطعة صغيرة من لحم الحبش المشوية الخالي من الدهون، كوب من الحليب قليل الدسم او من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. طبق من السلطة مع رشة من الملح والقليل من زيت الزيتون وعصير الليمون او من مربى الرمان، يخنة فاصولياء او بامية مع ملعقتي طعام من الارز المطهو على البخار، حبة تفاح.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون ومن دون ملح، طبق من شوربة قليلة الدسم.







اليوم الثاني

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الفطور. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى من دون دسم، كوب من القهوة الخالية من السكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من صدر الدجاج المشوي من دون ملح ومن دون دهون، كوب من شوربة مصنوعة من دون مواد دسمة.

العشاء. بيضتان مسلوقتان، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، حبة فاكهة موسمية.

اليوم الثالث

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الفطور. قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء قليلة الدسم مع قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، 4 ملاعق من الارز المطهو على البخار، طبق من الخضار المشوية.

العشاء. قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من شوربة مصنوعة من دون دسم.

اليوم الرابع

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الفطور. كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم وغير المحلى، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. حبة بطاطا مسلوقة من دون ملح، كوب من الشوربة المصنوعة من دون دسم.

العشاء. علبة تونة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، طبق من السلطة مع صلصة تحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

اليوم الخامس

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الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر ومن الدسم، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، كوب من الشاي والقهوة من دون سكر.

الغداء. ملعقتان من الارز المطهو على البخار من دون ملح، طبق من السلطة.

العشاء. طبق من الخضار المشوية او المسلوقة من دون ملح، طبق من الجمبري المشوي.

اليوم السادس

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الفطور. قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعة صغيرة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. طبق متوسط الحجم من اللحم المسلوق من دون دهون، طبق من السلطة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

العشاء. حبة بطاطا مسلوقة، بيضة مسلوقة من دون ملح، طبق شوربة غير دسمة.

اليوم السابع

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الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست او الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة وسط من العسل، كوب من اللبن الزبادي مع الحبوب او الفواكه.

الغداء. قطعة من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش من دون دهون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي وغير المحلى. وهكذا يمكن نحت الجسم باتباع رجيم عيد الام مع خسارة ما لا يقل عن 3 الى 4 كيلوغرامات.