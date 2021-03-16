صحة ورشاقة

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في فرنسا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة الفرنسية إن سلالة جديدة من فيروس ظهرت في منطقة بريتاني.

وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها، وقالت الوزارة إن السلالة الجديدة اكتُشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد في فرنسا لمدة 24 ساعة. ومن المقرر أن تبت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، في قضية استمرار استخدام هذا اللقاح المثير للجدل.

كما علقت ألمانيا بدورها استخدام لقاح أسترازينيكا في وقت يدعو الأطباء إلى إغلاق فوري مجددا بسبب تهديد الموجة الثالثة من الوباء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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