شكرا لقرائتكم خبر عن هل إضافة النعناع إلى الشاي يضر بـ«المعدة»؟.. طبيب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، حقيقة ما يتم تداوله عن تسبب إضافة النعناع إلى الشاي بضرر لصحة المعدة.

وقال “الذيابي”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن شرب الشاي بالنعناع غير مضر للمعدة، لكنه قد يسبب حموضة وارتجاع مريء.

وأضاف أن النعناع من الأعشاب المفيدة للمصابين بالقولون العصبي، إذ يساعد على استرخاء عضلات الأمعاء وبالتالي يحسن أعراض القولون خصوصًا الألم.