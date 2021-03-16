شكرا لقرائتكم خبر عن هل إضافة النعناع إلى الشاي يضر بـ«المعدة»؟.. طبيب يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، حقيقة ما يتم تداوله عن تسبب إضافة النعناع إلى الشاي بضرر لصحة المعدة.
وقال “الذيابي”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن شرب الشاي بالنعناع غير مضر للمعدة، لكنه قد يسبب حموضة وارتجاع مريء.
وأضاف أن النعناع من الأعشاب المفيدة للمصابين بالقولون العصبي، إذ يساعد على استرخاء عضلات الأمعاء وبالتالي يحسن أعراض القولون خصوصًا الألم.
تجدر الإشارة إلى أن “الذيابي” قد أوضح في تغريدات سابقة أن من أعراض ارتجاع المريء الشعور بحرقان أو ألم بالصدر، والشعور بطَعم حامض في الفم، ألم أو صعوبة البلع، السُّعال الجاف. ومن مضاعفاته: تضيق المريء، زيادة احتمالية الإصابة بسرطان المريء، التهاب الحنجرة المزمن، زيادة نوبات الربو.
وأكد أن للنظام الغذائي دور مهم في علاج ارتجاع المريء، ولا يوجد نظام غذائيٌّ معين يُنصح به لجميع المرضى، لكن ينبغي للمريض معرفة الأطعمة والمشروبات التي تثير لديه الأعراض ويتجنبها.
وأضاف أن أبرز الأغذية المسببة للارتجاع: المشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة والشاي، والوجبات الدهنية والمقليات، والأطعمة الحارة، والشوكولاتة، والنعناع، والمشروبات الغازية، والثوم والبصل، وصلصة الطماطم.
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