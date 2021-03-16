صحة ورشاقة

ألمانيا تعلن عن قرار صادم يخص لقاح أسترازينيكا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أعلنت ألمانيا، الإثنين، عن قرار صادم يخص لقاح أسترازينيكا للوقاية من (كوفيد-19).

 

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا ستوقف التطعيم بلقاح شركة أسترا زينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19، لتصبح أحدث بلد أوروبي يوقف استخدام اللقاح بعد تقارير عن إصابة بعض المتلقين بالمرض.

 

وقالت الوزارة إن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد بول إيرليك المسؤول عن اللقاحات في البلاد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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