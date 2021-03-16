شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علاجات منزلية فعالة لتشقق الشفاه.. منها زيت جوز الهند والزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشقق الشفاه أمر شائع جدًا خاصة في موسم الجفاف ومن خلال التقرير التالية نرصد بعض العلاجات المنزلية الفعالة لزوايا شقق الشفاه، حسب ما نشر فى موقع Onlymyhealth أونلى ماي هيلث

زيت الخروع

من أفضل الزيوت للبشرة، هذا الزيت هو العلاج المثالي لزوايا الفم التشقق، يعالج زيت الخروع مشكلة الجفاف ويقلل من الألم الناتج عن تشقق الجلد لتوفير الراحة إلى جانب ذلك.



زيت الخروع

جل الصبار

بالحديث عن التهاب الجلد، عليك استخدام جل الصبار، فهو حل تبريد آخر لالتهاب الشفة الزاوي أو زوايا الشفاه، وهناك العديد من فوائد الصبار منها التبريد الذى له خصائص مطهرة ومضادة للفطريات وشفاء أسرع، إذا كنت تعاني من ألم مع جفاف في المنطقة المصابة، يجب أن تجرب هذا العلاج، فهو يقضي على البكتيريا والفطريات التي تكافح العدوى.



جل الصبار

زبادي

غذاء بروبيوتيك طبيعي يحتوي على بكتيريا جيدة، ويعتبر تناول الزبادي مفيدًا للصحة العامة فوضع الزبادي على الجلد المتشقق يساعد في علاج العدوى، تعمل البكتيريا الجيدة على تقليل التهيج وتهدئة الجلد المتشقق والمتهيج.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو فعال بنفس القدر في علاج زوايا الفم المتشققة، هذا بسبب خصائصه المضادة للميكروبات التي تمنع نمو البكتيريا والخميرة على الجلد مما يؤدي إلى زيادة مشكلة الزوايا المتشققة، إلى جانب ذلك، يحتوي جوز الهند أيضًا على خصائص ترطيب تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة.