شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكملات غذائية تساعد فى تحسين حالتك المزاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب المكملات الغذائية دورا هاما في تحسين الحالة المزاجية بشكل طبيعى، فأذا كنت تمر بحالة نفسية سيئة ونوبات من الحزن و المزاج السيئ، لذا فهناك بعض العلاجات المنزلية التي تحسن من حالتك المزاجية، طبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس.



كيف تواجه الحالة المزاجية السيئة بالمكملات الغذائية

وحدد التقرير عددا من المكملات الغذائية والفيتامنيات التي تساعد في ضبط مزاجك السئ:1.تناول فيتامين د:

يسهم فيتامين د في تنظيم الحالة المزاجية خاصة خلال أشهر الشتاء، كما أنه يلعب دورا في الحد من شدة أعراض فيروس كورونا، حيث يمكنك الحصول عليه من خلال تناول الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء وصفار البيض.

2. تناول عشبة الأشواجاندا

واحدة من أقوى الأعشاب في الطب الهندي القديم، والتي تستخدم لمساعدة الجسم على التعامل مع الضغوط الخارجية مثل السموم في البيئة والضغوط الداخلية مثل القلق والاكتئاب والأرق.

هو مكمل غذائي شائع يستخدم لتحسين اليقظة والانتباه والتركيز، والذى ينتج مواد كيميائية مهمة في الدماغ تساعد الخلايا العصبية على التواصل للمساعدة في تحسين الحالة المزاجية، فهو حمض أمينى يعمل على إفراز النورادرينالين والدوبامين داخل الدماغ، ويمكنه أن يساعد في تقليل التوتر أثناء التعرض للضغوط الحادة وزيادة التركيز والانتباه.

4. عشبة الجذر الذهبى:

والتي تعد من الأعشاب التي تنمو بشكل طبيعي في مناطق القطب الشمالي البرية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وتعمل على مواجهة أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ​​والقلق الخفيف وقد تحسن الحالة المزاجية أيضًا، كما أنها تنشط الذهن وتحد من آثار الإرهاق الجسدي الذي يمكن أن يؤدي إلى التعب والإجهاد والإرهاق.