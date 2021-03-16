شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة "بومة الليل".. وهل تصيب ساعتك البيولوجية بالاضطراب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة تأخر النوم أو التي يطلق عليها "بومة الليل"، هي نوع من اضطرابات النوم الت تصيب الساعة البيولوجية، وتحدث مشاكل في النوم وتؤدى إلى الأرق كما تؤثر عليك خلال القيام بمهامك في اليوم التالى.



متلازمة تأخر النوم واسبابها

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن متلازمة بومة الليل تحدث اضطرابات في ساعة جسمك الداخلية مما يؤدى إلى تأخر ساعات النوم لمدة ساعتين على الأقل، وهى تصيب بشكل كبير المراهقين والشباب فيعانى نحو 15% منهم من المتلازمة.

وأكد التقرير، أن تلك المتلازمة تجعل الشخص فى حالة تأهب خاصة بعد منتصف الليل وتحديدا بين الساعة الثانية صباحا والساعة 6 صباحا، فى حين تشعر بالنعاس المفرط أثناء النهار وعندما لا تستطيع النوم تصاب بعدم التركيز وضعف الانتباه، مما يجعلك تشعر بالتعب المفرط طوال اليوم.

ويكون لمتلازمة بومة الليل العديد من المضاعفات الاخرى التى تتعلق بمشكلات نوم أخرى مثل انقطاع النفس النومي، والاصابة بالاكتئاب أو التوتر خلال ممارسة مهمامك اليومية، كما أنها تؤثر على قدرات التعلم عند الطلاب لعدم حصولهم على قسط كاف من النوم.

وأوضح التقرير أن هناك بعض العوامل التى ينتج عنها الاصابة بمتلازمة تأخر النوم وتشمل:1.عوامل وراثية:

إذا كنت مصاب بتلك المتلازمة فقد يكون لديك تاريخ عائلى لهذا الاضطراب فى دورة النوم على مدار 24 ساعة.

2.الإصابة بالاضطرابات النفسية والعصبية:

مثل القلق وقصور الانتباه وفرط الحركة واضطراب الوسواس القهري.

قد يكون عاملا للإصابة حيث يعانى 10% من المصابين بالأرق المزمن بمتلازمة بومة الليل.

4.عادات النوم السيئة:

يمكن أن تزداد أعراض المتلازمة سوءًا إذا لم تحصل على ما يكفي من التعرض للضوء في الصباح، وقد تزداد الأعراض أيضًا إذا تعرضت للكثير من الضوء في الليل.