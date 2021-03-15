10 طرق فعالة للوقاية من العدوى.. غسل اليدين والنوم جيدًا وتطهير الأسطح

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القاهرة - سامية سيد - تقوية الجهاز المناعى مهم جدًا من أجل محاربة الأمراض المعدية مثل نزلات البرد والنفلونزا والسعال وغيرها، خاصة فى ظل تفشى الأوبئة والفيروسات من حولنا، لذلك من المهم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتفادى الإصابة بتلك الأمراض، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "أون هيلث".

- فيما يلى.. طرق الوقاية من الأمراض المعدية: 1- نظام غذائى متوازن

احرص على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والابتعاد عن اللحوم المصنعة حتى يبقى جهازك المناعى فى أفضل حالاته.

2- النوم جيدًا

يمكن أن يساعد ذلك فى الحفاظ على قوة نظامك المناعى، حيث ينتج الجسم أثناء النوم بروتينات تسمى السيتوكينات والتى تساعدك على محاربة الالتهاب والأمرض.

3- أخذ اللقاح

تلعب اللقاحات دورًا مهمًا فى السيطرة على الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد A وB وشلل الأطفال والنكاف والحصبة والإنفلونزا، ولكن لابد أولًا من استشارة الطبيب.

4- تنظيف وتطهير الأسطح

حافظ على الأسطح والغرف نظيفة مثل المطابخ والحمامات لأنهم أكثر عُرضة لانتقال الجراثيم والبكتيريا.

5- غسل اليدين

يمكنك التقاط الجراثيم بمجرد لمس الأسطح غير النظيفة أو الأشياء التى عادة ما يلمسها أشخاص آخرون مثل مقابض الأبواب والعدادات، ويمكنك تجنب ذلك من خلال تكرار غسل اليدين بالماء والصابون.

6- استخدام مطهر اليدين

هذه طريقة جيدة لمحاربة الجراثيم عندما لا يتوفر الماء والصابون، طالما أنه يحتوى على 60٪ كحول على الأقل ولا يحتوى على الميثانول والذى قد يكون ضارًا، ولكن لا تستبدله دائمًا عن غسل اليدين.





7- لا تلمس وجهك

ربما تلمس وجهك كثيرًا أكثر مما تعتقد، حيث وجدت إحدى الدراسات أن هناك أشخاص يلمسون وجوههم بمعدل 23 مرة فى الساعة وقد يسمح ذلك بدخول الجراثيم عبر عينيك أو أنفك أو فمك.

8- التباعد

لابد من الحفاظ على مسافة مع الأشخاص لا تقل عن 6 أقدام خارج منزلك، حيث يساعد ذلك فى الوقاية من أى عدوى من الشخص المقابل لك.

9- الاحتفاظ بالأدوات الشخصية بعيدًا

لا تتشارك أدواتك الشخصية مع الآخرين فقد يكون ذلك مصدرًا لانتقال العدوى والجراثيم خاصة التى تحتوى على اللعاب مثل فرشاة الأسنان وملمع الشفاه أو الدم مثل شفرات الحلاقة ومقص الأظافر.

10- استخدم قناع الوجه

لمحاربة الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق الهواء مثل فيروس كورونا، يوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بتغطية الوجه عندما تتواجد فى الأماكن العامة أو بالقرب من أى شخص لا يعيش معك.