شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يجب التوقف عن تناولها إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الطعام المعالج المليء بالملح والدهون غير المشبعة أمرًا محظورًا إذا كنت ترغب في الحفاظ على ضغط الدم فى مستواه الطبيعى، فالأطعمة المصنعة المليئة بالملح والدهون المتحولة تعد أمرًا مهمًا إذا كنت ترغب في الحفاظ على ضغط الدم عند المستوى الطبيعى، ويمكن أن يؤدي نمط الحياة غير المستقر واستهلاك الأطعمة الخاطئة والتوتر إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، ويمكن أن تزيد بعض الأطعمة من فرص ارتفاع ضغط الدم وتؤثر على أعضائنا الحيوية أيضًا.

ووفقا لتقرير لموقع time now news توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، في الوقت نفسه ، يوصون بتجنب اللحوم الحمراء والملح (الصوديوم) والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكريات المضافة.

توجد خطة نظام غذائي تسمى حمية داش وهي اختصار لـ "الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم" وهى:

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

قلل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول والدهون المتحولة.

تناول المزيد من الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والمكسرات.

قلل من تناول الصوديوم والحلويات والمشروبات السكرية واللحوم الحمراء.

قائمة من 5 أطعمة يجب الابتعاد عنها للحفاظ على ضغط دم صحي

الأطعمة الغنية بالملح: التخفيض البسيط في الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم بحوالي 5 إلى 6 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم لا تضيف المزيد من الملح، قلل من تناول الأطعمة المصنعة قلص تدريجيًا وستلاحظ أن ذوقك يتكيف بمرور الوقت.

قلل من تناول القهوة: خاصة إذا لم تكن من محبي القهوة العاديين. يمكن أن يتسبب الكافيين في ارتفاع ضغط الدم لفترة قصيرة ولكن كبيرة ، حتى لو لم يكن لديك ارتفاع في ضغط الدم ما زالت هيئة المحلفين غير متأكدة من سبب هذا الارتفاع في ضغط الدم لكن دراسة أجرتها جامعة هارفارد تقول إن "القهوة لا ترفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لم يعتادوا عليها ولكن ليس لدى شاربي القهوة العاديين ؛ فالصغار يبدون أكثر حساسية للقهوة".

تجنب الأطعمة السريعة وخاصة البيتزا: مزيج المكونات في البيتزا يعني أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والصوديوم الجبن وصلصة الطماطم غنية بالصوديوم أيضًا.

توقف عن تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على دهون متحولة أو مشبعة: بشكل أساسي ، قم بقطع منتجات المخابز مثل الكعك والبسكويت والفطائر والبسكويت وذلك للحفاظ على صحة القلب وحمايته من الدهون المتحولة، الدهون المتحولة هي دهون صناعية تزيد من مدة صلاحية الأطعمة المعبأة وثباتها ؛ لكن ينتهي بهم الأمر أيضًا إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وخفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم ، مما قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

الابتعاد عن الكحول: يحتوي الكحول على السكريات والسعرات الحرارية قد يتفاعل أيضًا بطريقة سيئة مع أي من أدوية ضغط الدم التي قد تتناولها، يزيد الكحول أيضًا من فرص زيادة الوزن والسمنة ، مما قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.