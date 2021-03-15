صحة ورشاقة

تركيا تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات هذا العام

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الاثنين، أعلى زيادة يومية بإصابات المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هذا العام.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في تركيا، الاثنين، أن البلاد سجلت 15503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى زيادة يومية هذا العام.

ووصلت حصيلة الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليونين و894893 حالة.

وأظهرت بيانات الاثنين وفاة 63 مصابا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 29552

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا