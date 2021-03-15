نوبات الغضب عند طفلك في سن 4 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 07:48 مساءً - تلاحظين غضب طفلك الذي ينفجر ويحرجك أمام الآخرين، ويجمع أخصائيو التربية على أن عمر الأربع سنوات هو العمر الذي تزداد فيه نوبات غضب الطفل المزعجة والمحرجة، ولذلك قررت " الخليج 365" أن تلتقي مع المرشدة التربوية آيات عبد الرحمن، لكي تقدم لك شرحاَ لأعراض واسباب نوبات الغضب وطرق التعامل معها في هذه السن كالآتي.

لماذا يغضب الطفل كثيراَ في هذه السن؟

يغضب ليحصل على ما يريد

هذه المرحلة من العمر أي من عمر سنة حتى أربع سنوات يتوقع الطفل أن يحصل على ما يريد.

في هذه السن تتحدد علاقته بالمجتمع من حوله.

كما أن الطفل في هذه السن لا يجد كلمات يعبر فيها عما يريد فيغضب.

ويكون الطفل لديه رغبة في التخلص من القيود حوله.

وقد يكون الطفل محبطاً ممن حوله.

ومن علامات الغيرة ولفت الانتباه.

وكذلك من آثار التربية الخاطئة من الوالدين حيث يلبيان كل ما يطلبه الطفل.

وقد يغضب الطفل في عمره هذا بسبب شعوره بالملل وكذلك المرض أو الجوع، فهذه وسيلة للتعبير عن هذه المشاعر.

أعراض نوبات الغضب في الرابعة من عمر الطفل

يبكي بصوت مرتفع ليحصل على ما يريد

يبكي شدة وبصوت مرتفع وملفت.

يضرب الأرض بقدميه.

ويضرب الجدران بيديه وبرأسه.

وقد يركل الأثاث وكل ما حيط به.

وقد يقوم بالسب والشتم وعض ولسع الكبار من حوله دون هوادة.

وقد يقوم باتلاف الممتلكات العامة مثل تحطيم المعروضات في السوبر ماركت أو دكان الألعاب.

كيف تتعاملين مع نوبات غضب طفل الرابعة؟

التواصل الجسدي لامتصاص الغضب

قومي بضم الطفل واحتضانه، لكي تمتصي غضبه، وهذا ما يعرف بالتواصل الجسدي.

بعض الأطفال لا يتسجيبون للتواصل الجسدي وعليك أن تتواصلي معه لفظياً بتغيير نغمة صوتك، أو تغيير تعبيرات الوجه.

لا تتجاهليه فربما يزيد من نوبات غضبه بصراخ أعلى.

امدحي سلوك طفلك الحسن، وأنه طيب وهاديء كلما استطعت.

كما عليك تقويم سلوك طفلك بهدوء وبدون عصبية.

إذا كنت سوف تخرجين بطفلك ضعي في حقيبتك لعبة لكي يلهو بها ولا يشعر بالملل.

لا تنصاعي للبكاء حين يطلب منك قطعة حلوى إضافية مثلاً بل كوني ثابتة على مبادئك بأن عليه أن يحصل على قطعة واحدة في اليوم

​