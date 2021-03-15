التمارين الرياضية الآمنة للحامل في الأشهر الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 07:48 مساءً - يحذر البعض من ممارسة الحامل للتمارين الرياضية، بل إن البعض ايضاَ يعتقد أن التمارين ضارة بالجنين والأم، ولكن ذلك ليس صحيحاً حيث يؤكد الأطباء أهمية التمارين الرياضية لتعديل المزاج وبث النشاط والتلغب على مشاكل صحية كثيرة، ولذلك يقدم الدكتور عمر عبد الهادي، إختصاصي النساء والولادة أهم توصيات الأطباء بخصوص التمارين الرياضية في أول الحمل كالآتي.

فائدة التمارين الرياضية في شهور الحمل الأولى

التمارين الرياضية مفيدة في الشهور الأولى

تساعد التمارين الرياضية على تقليل مشاعر التقلب المزاجي للحامل.

تساعد على النوم الهاديء.

منح الحامل الطاقة خاصة بعد فقدانها لطاقتها بسبب القيء والغثيان والدوار.

متى يجب التوقف عن التمارين في شهور الحمل الأولى؟

يجب التوقف عن التمارين عند الشعور بالصداع

في حالة تكرار الاجهاض، أو الاجهاض المنذر.

في حال حدوث التقلصات في البطن والظهر.

في حالة شعورها بالصداع.

وجود افرازات دموية أو نزول سائل من الرحم.

الشعور بالتعب وخفقان القلب.

أهم التمارين الآمنة للحامل في شهور الحمل الأولى

تمرين رفع الساقين

تمرين رفع الساقين

من المهم أن تقوم الحامل بتمرين رفع الساقين في الثلث الأول من الحمل وهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويقضي على الدوار والصداع والشعور بالتعب والارهاق، وهي مفيدة لتقوية عضلات الظهر والبطن.

تمرين دفع الحائط

تمرين دفع الحائط

يمكن ممارسة تمرين دفع الحائط الذي يعمل على تقويةعضلات الصدر الأمامية والعضلات ثلاثية الرؤوس التي خلف الجزء العلوي من الذراع، وتقوية العضلات يعني تقليل الألم ومنح الطاقة، ويمكن ممارسة التمرين كالأتي: قفي في مواجهة الحائط، ثم ميلي إلى الحائط بيديك، وحافظي على ركبتيك متباعدتين لتقليل الثقل وإراحة عضلات الظهر، وضعي يديك على الحائط في مستوى كتفيك ومتباعدتين بمسافة تزيد قليلًا عن عرض الكتفين، وقومي بثني مفصل الكوع، وقومي بخفض الذقن حتى منطقة الصدر، ويكرر عدة مرات حسب المقدرة.

تمرين نقل الوزن

الوسادة توزع وزن الحامل

يمكن أن تضع الحامل وسادة تحت أحد جانبيها، ويمكن ان تضع أي وزن، وتغير الوزن بالتدريج لكي تعمل على تقوية الدورة الدموية للأرجل، وعدم حدوث جلطات، أو ظهور دوالي الساقين.

تمرين اليوجا

تعمل تمارين اليوجا على تخفيف ألم الظهر المرافق للشهر الثاني من الحمل، كما يسهل الولادة على المدى البعيد، وهي مفيدة للحامل التي لا تستطيع ممارسة رياضة المشي.