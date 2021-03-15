هل من الآمن تناول التونة أثناء الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 07:48 مساءً - جدول المحتوي

1.هل يمكن للمرأة الحامل أكل سمك التونة؟

2.كم مرة يمكنك تناول التونة أثناء الحمل؟

3.هل يمكنك تناول جميع أنواع التونة؟

4.ما هي فوائد التونة أثناء الحمل؟

5.ما مدى أمان التونة المعلبة أثناء الحمل؟

6.مخاطر التونة أثناء الحمل.

7.هل يمكنك تناول التونة النيئة أثناء الحمل؟

تشعر أغلب السيدات الحوامل في بداية الحمل بتقلب المزاج والغثيان وعدم اشتهاء الطعام، ولكن سرعان ما يتحسن ليبدأن يشعرن بالرغبة الشديدة في تناول الطعام، كانت التونة هي المأكولات البحرية التي تريدها حقاً بعض النساء، ولكن البعض يتخوف بأن يكون سمك التونة من المحرمات أثناء الحمل، هنا يطرح السؤال، هل التونة آمنة للأكل ،أثناء الحمل؟ أوضحت الدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل ،فهم معايير السلامة حول التونة أثناء الحمل.

1.هل يمكن للمرأة الحامل أكل سمك التونة؟

سمك التونة

نعم، من الآمن تناول التونة بكميات محدودة أثناء الحمل. يمكنك تناول التونة البيضاء (الباكور) والتونة الخفيفة. يُسمح أيضاً بالتونة التي تحتوي على مستويات منخفضة من الزئبق أثناء الحمل. يمكن أن يكون استهلاك التونة الزائد ساماً لأنه مصدر رئيسي لميثيل الزئبق السام والضار.

2.كم يمكنك تناول التونة أثناء الحمل؟

التونة

يقترح معظم خبراء التغذية والأطباء عدم تناول أكثر من أربع علب متوسطة الحجم من التونة (تصل إلى 5 أونصات) في الأسبوع. إذا كانت شرائح التونة طازجة، فلا يجب أن تأكلي أكثر من قطعتين، أي 6 أونصات ستيك في الأسبوع. إذا كنت تستهلكين أنواعاً أخرى من المأكولات البحرية، فقد تضطرين إلى التعديل وفقاً لذلك.

وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يمكن للنساء الحوامل

تناول ثمانية إلى 12 أونصة فقط من المأكولات البحرية أسبوعياً. إذا

كنت تستهلكين أطعمة بحرية أخرى، فتجنبي تناول التونة في نفس الأسبوع.

3.هل يمكنك تناول جميع أنواع التونة؟

للحامل

يجب أن يفهم عشاق التونة أنه ليست كل أنواع التونة آمنة. فيما يلي

بعض أنواع التونة القياسية وقواعد استهلاكها.

تونة الباكور: هي صنف ممتاز والأنواع الوحيدة من التونة المشار إليها بالبيض. وهي متوفرة في علب وأكياس. لا يمكنك تناول أكثر من علبتين متوسطتي الحجم أو 300 جم (6 أونصات) من تونة الباكور (البيضاء) في الأسبوع.

التونة ذات الزعنفة الصفراء: تُعرف أيضاً باسم التونة الخفيفة، وهي متوفرة أيضاً في علب وأكياس. هذا الصنف له نكهة واضحة قليلاً من تونة الباكور البيضاء. لا يمكنك تناول أكثر من حصتين إلى ثلاث حصص في الأسبوع، يمكنك أن تأكلي فقط ما يصل إلى 6 أونصات في الأسبوع.

التونة ذات الزعانف الزرقاء: تحتوي هذه التونة، على مستويات أعلى

من الزئبق ومتوفرة مثل الساشيمي. وبالتالي يمكنك تناول ما يصل

إلى 6 أونصات في الأسبوع.

4.ما هي فوائد التونة أثناء الحمل؟

إن استهلاك كميات محدودة من التونة أثناء الحمل لن يؤذيك أو يؤذي طفلك؛ لأن هذه السمكة الزيتية لها فوائد غذائية كبيرة. وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن التونة تساعدك أثناء الحمل لأنها:

تمد جسمك بالبروتينات العالية.

توفر المعادن وفيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية، مما يعزز نمو الطفل.

تساعد أوميغا 3 في نمو دماغ الطفل وعينيه وأعصابه.

على الرغم من أنها ليست طعاماً مثالياً يجب تناوله أثناء الحمل، إلا أن فوائد تناول كميات محدودة من التونة تفوق مخاطر تناول السمك الزائد.

5.ما مدى أمان التونة المعلبة أثناء الحمل؟

التونة المعلبة

قد تشكل التونة المعلبة بعض المخاطر الصحية عند تناولها بشكل منتظم، Bisphenol A (BPA) مادة موجودة في تبطين العلب المعدنية.

عندما تستهلك التونة المعلبة، هناك فرص لدخول BPA إلى نظامك،

مما يؤثر على نمو دماغ الجنين.

قد تحتوي التونة المعلبة أيضاً على الملح، مما قد يزيد من مستويات الصوديوم في الجسم، مما يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك، تحتوي التونة المعلبة على مستويات منخفضة من الزئبق؛ لأنها تحتوي فقط على أسماك صغيرة.

6.مخاطر التونة أثناء الحمل

التونة

كما ذكرنا، تعتبر التونة ضارة إذا استهلكت بكميات زائدة، بغض النظر عن كونها معلبة أو طازجة.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول التونة إلى تراكم مستويات الزئبق في نظامك، مما يؤدي إلى إتلاف الدماغ والجهاز العصبي للجنين.

يمكن أن يؤدي تناول الزئبق أيضاً إلى تلف القلب.

يمكن أن يسبب التعرض الخفيف للزئبق تأخيرات في النمو وضعفاً في أداء المناعة وتشوهات جسدية.

تحتوي التونة أيضاً على ملوثات بيئية، بما في ذلك الديوكسينات وثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، والتي من شأنها أن تتراكم في جسمك وتتداخل مع نمو الطفل.

7.هل يمكنك تناول التونة النيئة أثناء الحمل؟

الحامل

تجنبي التونة النيئة أثناء الحمل، فقد تكونين عرضة للإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية. طهي السمك يقضي على مسببات الأمراض والطفيليات الضارة.

يعتبر استهلاك الأسماك مثل سمك أبو سيف وسمك الماكريل وسمك القرش وسمك القد أمراً محظوراً تماماً أثناء الحمل؛ نظراً لاحتوائها على مستويات أعلى من الزئبق. لكن يعتقد أن التونة تحتوي على مستويات منخفضة من الزئبق. يمكنك الاستمتاع بالتونة بكميات معتدلة.

هناك نقص في الأدلة العلمية التي تثبت أن تناول التونة أثناء الحمل ضار. ومع ذلك، يمكنك تذوق وجبة من حين لآخر. التزمي بالتونة الطازجة على عكس التونة المعلبة، حيث إن النوع الأول يخضع لأدنى حد من المعالجة وربما يكون أكثر أماناً أيضاً. عندما تكونين في شك، من الأفضل التحدث إلى طبيبك.